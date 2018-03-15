Как отпраздновали Международный женский день в центре «Росток»

15 марта 2018, 19:07

В этот замечательный день воспитанники ГБУСО КО Центра «Росток» постарались создать праздничное настроение всем женщинам, работающим в учреждении: своими руками сделали сувениры из цветной бумаги, подготовили концертную программу с чтением стихотворений, песнями.



Но кульминацией праздника стала инсценировка сказки «Репка». Как креативно подошёл каждый «артист» к созданию своего образа! Как весело все танцевали, как задорно представили финал сказки!



Праздник получился на славу!

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