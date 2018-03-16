Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, сотрудники администрации и ответственные по подготовке проведения выборов Президента Российской Федерации еще раз объехали все избирательные участки, расположенные на территории муниципалитета, и проверили их готовность к проведению выборов 18 марта 2018 года.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, избирательные участки округа находятся под охраной гусевской полиции. Члены УИК уже пропечатывают полученные бюллетени.
Гусевский городской округ в ожидании выборов: бюллетени получены, избирательные участки подготовлены
16 марта 2018, 20:27
выборы Евгений Михайлов
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