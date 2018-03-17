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Полицейские, «Родительский патруль» и юидовцы изготавливают со школьниками памятки для пешеходов

17 марта 2018, 12:59
Полицейские, «Родительский патруль» и юидовцы изготавливают со школьниками памятки для пешеходов
В школе № 1 города Гусева состоялся мастер-класс по изготовлению памяток в рамках акции «Образцовый пешеход». Занятие со школьниками провели педагоги, сотрудники Госавтоинспекции, представители активной группы «Родительский патруль», а также юидовцы.

Ученики третьих классов, разделившись на четыре команды, в игровой форме повторили Правила дорожного движения, касающиеся пешеходов, а потом с удовольствием отобразили их на своих памятках.

В завершение мероприятия родители и юные инспекторы дорожного движения раздали памятки прохожим возле образовательного учреждения, призывая их соблюдать Правила дорожного движения.
полиция школа
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