В Калининградской области объявлена очередная охота на нелегальных перевозчиков

19 марта 2018, 17:56

Госавтоинспекция информирует о начале специального профилактического мероприятия «Нелегальные перевозки», которое пройдет на территории Калининградской области с 20 марта по 10 апреля 2018 года.



Пассажирские перевозки — отрасль, требующая повышенного внимания со стороны Госавтоинспекции. Дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирского транспорта не теряют актуальности. Основными причинами высокой тяжести последствий таких ДТП являются: нарушения Правил дорожного движения, несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров автобусами, имеющими технические неисправности, при наличии которых эксплуатация запрещена, внесение изменений в конструкцию автобусов без согласования с органами Госавтоинспекции.



В ходе проведения профилактического мероприятия, в целях обеспечения законности при осуществлении пассажирских перевозок автобусами, выполнения требований нормативных правовых актов, пресечения грубых нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сотрудники Госавтоинспекции обратят пристальное внимание на соблюдение Правил дорожного движения водителями транспортных средств категории М2, М3 осуществляющих перевозки людей по лицензии.



Госавтоинспекция призывает граждан не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, которые не могут обеспечить безопасность. В случае остановки таких транспортных средств сотрудники ГИБДД с целью обеспечения безопасности дорожного движения будут вынуждены пресечь осуществление небезопасной перевозки, а пассажиры таких микроавтобусов будут высажены на остановочных пунктах.

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