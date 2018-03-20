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В Гусеве начался капитальный ремонт фасадов домов № 5 и № 7 улицы Московской

20 марта 2018, 15:21
В Гусеве начался капитальный ремонт фасадов домов № 5 и № 7 улицы Московской
В рамках «Региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области» в Гусеве начался капитальный ремонт фасадов домов № 5 и № 7 улицы Московской.

В прошлом году в этих домах был произведен ремонт кровли крыши. Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, на выездном совещании под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова была выявлена необходимость перенести сроки выполнения ремонта по фасаду данных домов на более ранние. Благодаря сложившейся экономии по итогам выполненных работ за 2017 год главе администрации удалось согласовать данный вопрос с Фондом капитального ремонта. И теперь подрядная организация ООО «Мириам» уже приступила к работам, которые планируется завершить к майским праздникам.
ремонт ЖКХ
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житель
# 1житель
А что других фасадов не нашлось? Кажется в этом доме фасад не из худших в городе. У нас в центре города других сараев хватает, где давно нужно привести в порядок или скрыть страшные "хрущевские стены"
Сегодня, 17:05   ЦитироватьОтветить6
Яшка
# 2Яшка
житель,
Так это и есть САМЫЙ центр(не считая Орбиту, конечно)!
Сегодня, 17:26   ЦитироватьОтветить2
я
# 3я
уже тошно
Сегодня, 19:30   ЦитироватьОтветить1
весёлый бобр
# 4весёлый бобр
там же ювелирка,вы че))хотя сзади всё обосрано)))
Сегодня, 20:59   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 5Житель
Ремонт фасадов делать ещё нельзя., т.к. температура воздуха ночью ниже нуля. Проверено опытом.
Сегодня, 21:25   ЦитироватьОтветить0
весёлый бобр
# 6весёлый бобр
угомонись Житель,всё оплачено))а ювелиркой бабосики отмывает)на лапу суёт)ты плати налогу далее,пока Наложка спит с Прокуроркой,и хренью маяться)))
Сегодня, 21:38   ЦитироватьОтветить0

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