В рамках «Региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области» в Гусеве начался капитальный ремонт фасадов домов № 5 и № 7 улицы Московской.
В прошлом году в этих домах был произведен ремонт кровли крыши. Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, на выездном совещании под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова была выявлена необходимость перенести сроки выполнения ремонта по фасаду данных домов на более ранние. Благодаря сложившейся экономии по итогам выполненных работ за 2017 год главе администрации удалось согласовать данный вопрос с Фондом капитального ремонта. И теперь подрядная организация ООО «Мириам» уже приступила к работам, которые планируется завершить к майским праздникам.
В Гусеве начался капитальный ремонт фасадов домов № 5 и № 7 улицы Московской
20 марта 2018, 15:21
ремонт ЖКХ
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