В рамках Региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области в Гусевском городском округе на 2018 год запланирован капитальный ремонт кровли 6 многоквартирных домов.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, будут отремонтированы следующие дома: ул. Малахова, 4, ул. Северная, 9, ул. Железнодорожная, 7, ул. Ломоносова, 12, ул. Суворова, 8, ул. Ю. Смирнова, 8.
Фондом капитального ремонта были направлены собственникам МКД предложения по видам работ для проведения ремонта, которые были утверждены на общем собрании жильцов.
На данном этапе проведены все конкурсные процедуры и определена подрядная организация, которая будет осуществлять ремонт данных домов. Работы начнутся со следующей недели и согласно контракту будут завершены к концу июня.
Главная цель формирования фонда капитального ремонта — обеспечение своевременного и качественного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в регионе. Средства, на которые проводятся мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах формируются из взносов на капремонт, ежемесячно уплачиваемых в Фонд капитального ремонта собственниками помещений в многоквартирных домах. От собираемости взносов на территории Гусевского городского округа зависит количество ремонтируемых домов в муниципалитете.
В этом году запланирован капитальный ремонт кровли 6 многоквартирных домов
21 марта 2018, 12:23
ремонт ЖКХ
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