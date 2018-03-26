Фурмановская библиотека и ДЮЦ провели для детей экологический час «Наш общий дом - Земля»

26 марта 2018, 09:39

Ни для кого не секрет, что с каждым годом экологическая ситуация на планете сильно ухудшается. Сорванный цветок, сломанная веточка и загрязненный ручей в итоге приближают человечество к экологической катастрофе. Чтобы избежать этого, нужно с детства приучить детей к мысли, что наша планета — наш дом, и каждый из нас в ответе за её будущее.



«Береги свою планету — ведь другой, похожей, нету!»

Под таким девизом библиотекарь Фурмановской библиотеки совместно с педагогами МАУ ДО «Детско — юношеский центр» провели для детей экологический час «Наш общий дом — Земля». Библиотекарь Мозолькова И.А. рассказала присутствующим о том, что наша планета — главная «сокровищница» мира.



Если каждое поколение людей будет «уносить с собой» по камешку, то вскоре «сокровищница опустеет». Чтобы этого не произошло, и чтобы на Земле можно было жить, мы должны сохранить нашу планету, не только брать, но и отдавать свои знания, умения и творения на восстановление природного богатства.



С большим удовольствием дети приняли участие в мастер-классах, подготовленных педагогами дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ. Рунг Анна Александровна рассказала о создании мультфильмов. Каждый мог попробовать себя в роли режиссёра, оператора, художника-декоратора. Вместе с Пехтеревой Светланой Ивановной дети изготовили аппликации. Дети активно участвовали в игровой викторине и в экологическом конкурсе.



В конце мероприятия юные читатели прослушали информацию библиотекаря о вреде поджога сухой травы, узнали о тяжелых для природы последствиях от этого действия. Мероприятие прошло позитивно и интересно. Ребята пополнили свой багаж экологических знаний, который пригодится им как в учебе, так и в жизни.

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