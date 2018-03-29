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В Городском доме культуры прошёл полуфинал открытой лиги юмора «Остров КВН»

29 марта 2018, 12:37
В Городском доме культуры прошёл полуфинал открытой лиги юмора «Остров КВН»
24 марта в Городском доме культуры прошёл полуфинал открытой лиги юмора «Остров КВН». За звание самых весёлых и находчивых боролись команды со всей Калининградской области. Темой игры была «Творим, что хотим».

В начале мероприятия КВНщики и зрители организовали флемоб, приуроченный к «Часу земли». В зале на некоторое время выключался свет, присутствующие поднимали руки, хлопали, топали и кричали.

В жюри присутствовали: Стригунов Максим — Бронзовый чемпион Чемпионата Европы по КВН, редактор лиги; Дубинский Валентин — бывший участник сборной города Гусева, друг лиги; Гришкевич Олег — руководитель Славского КВН движения, директор КВН команды «На любителя» (город Советск); Михалева Нелли Викторовна — начальник управления по культуре спорту и делам молодежи; Китаев Александр Александрович — первый заместитель главы администрации, председатель жюри.

Гостями выступила команда «На любителя» из города Советска.

Места игры распределились следующим образом:

  1. «Шли мимо» (город Советск)
  2. «Год в сапогах» (город Черняховск)
  3. «Новые лица» (город Гусев)
  4. «Все просто» (город Черняховск)
  5. «Соседи» (город Озерск)
  6. «Не мальчишки» (город Неман)

Фотографии можно посмотреть в группе открытой Лиги юмора «Остров КВН».

Финальный этап игры пройдет 28 апреля в Городском доме культуры.
КВН
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