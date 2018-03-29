/ / / В Городском доме культуры прошёл полуфинал открытой лиги юмора «Остров КВН»

В начале мероприятия КВНщики и зрители организовали флемоб, приуроченный к «Часу земли». В зале на некоторое время выключался свет, присутствующие поднимали руки, хлопали, топали и кричали.
В жюри присутствовали: Стригунов Максим — Бронзовый чемпион Чемпионата Европы по КВН, редактор лиги; Дубинский Валентин — бывший участник сборной города Гусева, друг лиги; Гришкевич Олег — руководитель Славского КВН движения, директор КВН команды «На любителя» (город Советск); Михалева Нелли Викторовна — начальник управления по культуре спорту и делам молодежи; Китаев Александр Александрович — первый заместитель главы администрации, председатель жюри.
Гостями выступила команда «На любителя» из города Советска.
Места игры распределились следующим образом:
- «Шли мимо» (город Советск)
- «Год в сапогах» (город Черняховск)
- «Новые лица» (город Гусев)
- «Все просто» (город Черняховск)
- «Соседи» (город Озерск)
- «Не мальчишки» (город Неман)
Фотографии можно посмотреть в группе открытой Лиги юмора «Остров КВН».
Финальный этап игры пройдет 28 апреля в Городском доме культуры.