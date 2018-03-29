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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация ищет поставщиков товаров и услуг на случай чрезвычайных ситуаций

29 марта 2018, 12:22
Городская администрация ищет поставщиков товаров и услуг на случай чрезвычайных ситуаций
Городская администрация разместила на сайте госзакупок тендер для предварительного отбора поставщиков товаров, работ и услуг на случай чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Гусевского городского округа.

При необходимости поставщики будут обязаны поставить товар в нужных количествах и в кратчайшие сроки с отсрочкой платежа. В перечне товаров указаны палатки, кровати, спальные принадлежности, одежда, еда, средства гигиены и другое. Всего 40 наименований.

Конкретный объём товаров, работ и услуг будет уточняться в каждом отдельном случае при необходимости оказания помощи во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
госзакупки
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Кило Ирисок
# 1Кило Ирисок
а хде фотка ржавого на фоне тендера, laughing
щетаю, тема нераскрыта
Вчера, 12:38   ЦитироватьОтветить1
Я
# 2Я
У Михайлова на все случаи есть свои поставщик.
Вчера, 13:47   ЦитироватьОтветить2

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