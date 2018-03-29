Городская администрация разместила на сайте госзакупок тендер для предварительного отбора поставщиков товаров, работ и услуг на случай чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Гусевского городского округа.
При необходимости поставщики будут обязаны поставить товар в нужных количествах и в кратчайшие сроки с отсрочкой платежа. В перечне товаров указаны палатки, кровати, спальные принадлежности, одежда, еда, средства гигиены и другое. Всего 40 наименований.
Конкретный объём товаров, работ и услуг будет уточняться в каждом отдельном случае при необходимости оказания помощи во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Городская администрация ищет поставщиков товаров и услуг на случай чрезвычайных ситуаций
29 марта 2018, 12:22
госзакупки
428 просмотров | 2 комментария
Другие новости по теме