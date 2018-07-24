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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация ищет подрядчика для обустройства прилегающей территории бывшего малого зала ДО

24 июля 2018, 19:45
Городская администрация ищет подрядчика для обустройства прилегающей территории бывшего малого зала ДО
Городская администрация разместила тендер на благоустройство и установку освещения на прилегающей территории бывшего здания малого зала Дома офицеров. Информация об этом размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная и максимальная цена контракта оценивается в 6 769 625 рублей. Победитель аукциона определится 16 августа.

Напомним, что указ о выделении средств на ремонт здания подписал Владимир Владимирович Путин в декабре прошлого года. Данное здание планируют приспособить под нужны Детско-юношеского центра. Здесь под одной крышей объединятся талантливые и творческие ребята. На втором этаже здания будут проходить занятия по различным секциям: робототехника, 3D-моделирование, занятия на фрезерном станке ЧПУ, лазерная презентация и нейропилотирование.
ДЮЦ госзакупки ремонт
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Китай
# 1Китай
Да пусть сразу ООО "Запад" с Женей Урбановичем приступает, к чему эти формальности Александр Александрович.
Сегодня, 20:13   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 2Гость Андрей
Китай,
по закону положен тендер
Сегодня, 20:21   ЦитироватьОтветить0

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