В минувший четверг из Волгограда вернулись в родные края участники патриотической акции «Поезд Памяти». В этом году акция была приурочена к 75-й годовщине Победы в Сталинградской битве. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, представители активной молодежи города Гусева также стали ее участниками.
За время поездки ребята прониклись историей нашей страны в период Великой Отечественной войны и привезли с собой огромный багаж впечатлений, знаний и гордости за свою Родину и ее героев. Участники «Поезда Памяти» общались с ветеранами, слушали их рассказы и воспоминания о войне.
В Волгограде ребята посетили интерактивный музей «Россия — моя история», дом им. Павлова и мельницу Гергардта. Советские солдаты обороняли дом от немецких захватчиков 58 дней и выстояли. Рядом с мельницей расположена Панорама Сталинградской битвы. Это монументальный проект, который стоит посетить каждому.
На второй день в Волгограде ребята посетили Мамаев курган, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои. На площади Героев делегация «Поезда Памяти» совместно с ветеранами ВОВ и представителями Волгоградской области провели торжественный митинг в честь 75-летия в Сталинградской битве и возложили цветы к Вечному огню.
Во время поездки участники патриотической акции также останавливались в таких городах как Брянск, Смоленск, Елец, где общались с представителями этих городов и ветеранами.
Активная молодежь Гусева вернулась с патриотической акции «Поезд Памяти»
30 марта 2018, 13:17
Поезд памяти молодёжь
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