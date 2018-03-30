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Информационный сайт города Гусева

Активная молодежь Гусева вернулась с патриотической акции «Поезд Памяти»

30 марта 2018, 13:17
Активная молодежь Гусева вернулась с патриотической акции «Поезд Памяти»
В минувший четверг из Волгограда вернулись в родные края участники патриотической акции «Поезд Памяти». В этом году акция была приурочена к 75-й годовщине Победы в Сталинградской битве. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, представители активной молодежи города Гусева также стали ее участниками.

За время поездки ребята прониклись историей нашей страны в период Великой Отечественной войны и привезли с собой огромный багаж впечатлений, знаний и гордости за свою Родину и ее героев. Участники «Поезда Памяти» общались с ветеранами, слушали их рассказы и воспоминания о войне.

В Волгограде ребята посетили интерактивный музей «Россия — моя история», дом им. Павлова и мельницу Гергардта. Советские солдаты обороняли дом от немецких захватчиков 58 дней и выстояли. Рядом с мельницей расположена Панорама Сталинградской битвы. Это монументальный проект, который стоит посетить каждому.

На второй день в Волгограде ребята посетили Мамаев курган, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои. На площади Героев делегация «Поезда Памяти» совместно с ветеранами ВОВ и представителями Волгоградской области провели торжественный митинг в честь 75-летия в Сталинградской битве и возложили цветы к Вечному огню.

Во время поездки участники патриотической акции также останавливались в таких городах как Брянск, Смоленск, Елец, где общались с представителями этих городов и ветеранами.
Поезд памяти молодёжь
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Эх молодость
# 1Эх молодость
Главная стигма российской старости — это бедность. Плохая одежда, плохая еда, невозможность путешествовать и часто вообще передвигаться за пределами своего района, никаких развлечений кроме телевизора. И соответствующий социальный статус — вечного просителя, обузы. Соответствующее сознание.

Если разбираться, почему так получается, то проблема, конечно, не в биологическом старении, а в модели общественных отношений. В России люди в течение жизни горбатятся на государство, а когда становятся бесполезными, их списывают со счетов как отработанный материал. Такой социальный контракт — скоро пенсия, готовься к нищете, — следствие более широкой системы отношений между индивидом и государством, в котором человек рассматривается как биоматериал для изготовления империи. Всё.
Вчера, 15:19   ЦитироватьОтветить3
ГераБуФфон
# 2ГераБуФфон
Цитата: Эх молодость
Главная стигма российской старости — это бедность.Всё.

может так...?
Вчера, 16:56   ЦитироватьОтветить2

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