Сегодня в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» прошло еженедельное оперативное совещание. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня глава администрации Евгений Михайлов поручил начальнику отдела ГО и ЧС создать в городе и территориальных отделах округа патрульные группы по контролю и предотвращению возгорания сухой растительности на территории муниципалитета.
С начала года на территории Калининградской области было зарегистрировано примерно 500 случаев возгорания прошлогодней растительности на общей площади более 800 Га.
Глава городской администрации поручил создать патрульные группы по предотвращению палов травы
2 апреля 2018, 15:31
пожар
Фотография с сайта МЧС России по Калининградской области
Фотография с сайта МЧС России по Калининградской области
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