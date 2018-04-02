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Информационный сайт города Гусева

Глава городской администрации поручил создать патрульные группы по предотвращению палов травы

2 апреля 2018, 15:31
Глава городской администрации поручил создать патрульные группы по предотвращению палов травы
Фотография с сайта МЧС России по Калининградской области
Сегодня в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» прошло еженедельное оперативное совещание. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня глава администрации Евгений Михайлов поручил начальнику отдела ГО и ЧС создать в городе и территориальных отделах округа патрульные группы по контролю и предотвращению возгорания сухой растительности на территории муниципалитета.

С начала года на территории Калининградской области было зарегистрировано примерно 500 случаев возгорания прошлогодней растительности на общей площади более 800 Га.
пожар
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# 1Житель
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