Стройцентр
/ / / Гусевские КВНщики готовятся к международному фестивалю «Светлогорск-2018»
Информационный сайт города Гусева

Гусевские КВНщики готовятся к международному фестивалю «Светлогорск-2018»

3 апреля 2018, 11:08
Гусевские КВНщики готовятся к международному фестивалю «Светлогорск-2018»
С 30 марта по 1 апреля в городе Светлогорске проходила трехдневная Школа КВН лиги МС КВН «Запад России». В школе приняли участие 20 команд из 10 муниципалитетов Калининградской области.

Город Гусев представляли 2 команды: «Новые лица» (Сборная) и «Великолепная пятерка» (ГПТ).

Ребята выражают благодарность за предоставленный транспорт администрации МО «Гусевский городской округ», а команда «Великолепная пятерка» выражает благодарность Гусевскому политехническому техникуму за финансовую поддержку.

Также лигу юмора «Остров КВН» представили: «Соседи» (Озерск); «Шли мимо» (Советск); «Год в сапогах» (Черняховск); «Не мальчишки» (Неман).

Все три дня ребята готовились к III международному фестивалю команд КВН «Светлогорск-2018». По итогу школы команды показали свои выступления, которые написали за три дня.

Результаты финальной битвы таковы:

Победители — Сборная КМРК
1 место — Сборная КГТУ
2 место — Шли мимо, г. Советск
3 место — Год в сапогах, г. Черняховск
Лучшая шутка — Сборная КМРК

Желаем нашим ребятам побед на предстоящих играх.
КВН
290 просмотров
0
Другие новости по теме
В Городском доме культуры прошёл полуфинал открытой лиги юмора «Остров КВН»
В Городском доме культуры прошёл полуфинал открытой лиги юмора «Остров КВН»
Первого апреля в Доме культуры прошел чертвертьфинал лиги юмора «Остров КВН»
Первого апреля в Доме культуры прошел чертвертьфинал лиги юмора «Остров КВН»
В ГДК состоялся Х юбилейный фестиваль лиги юмора «Остров КВН»
В ГДК состоялся Х юбилейный фестиваль лиги юмора «Остров КВН»
В ГДК прошла игра КВН «Мир профтеха-территория юмора»
В ГДК прошла игра КВН «Мир профтеха-территория юмора»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»