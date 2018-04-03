С 30 марта по 1 апреля в городе Светлогорске проходила трехдневная Школа КВН лиги МС КВН «Запад России». В школе приняли участие 20 команд из 10 муниципалитетов Калининградской области.
Город Гусев представляли 2 команды: «Новые лица» (Сборная) и «Великолепная пятерка» (ГПТ).
Ребята выражают благодарность за предоставленный транспорт администрации МО «Гусевский городской округ», а команда «Великолепная пятерка» выражает благодарность Гусевскому политехническому техникуму за финансовую поддержку.
Также лигу юмора «Остров КВН» представили: «Соседи» (Озерск); «Шли мимо» (Советск); «Год в сапогах» (Черняховск); «Не мальчишки» (Неман).
Все три дня ребята готовились к III международному фестивалю команд КВН «Светлогорск-2018». По итогу школы команды показали свои выступления, которые написали за три дня.
Результаты финальной битвы таковы:
Победители — Сборная КМРК
1 место — Сборная КГТУ
2 место — Шли мимо, г. Советск
3 место — Год в сапогах, г. Черняховск
Лучшая шутка — Сборная КМРК
Желаем нашим ребятам побед на предстоящих играх.
Гусевские КВНщики готовятся к международному фестивалю «Светлогорск-2018»
3 апреля 2018, 11:08
КВН
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