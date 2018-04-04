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В Гусеве проведены работы по установке и модернизации туристических щитов

4 апреля 2018, 17:18
В Гусеве проведены работы по установке и модернизации туристических щитов
В Гусеве проведены работы по установке и модернизации туристических щитов с привязкой к новым маршрутам.

В марте этого года были обновлены постеры на щитах. 4 апреля установлены новые щиты возле Городского дома культуры по маршруту «Тропа здоровья» (от Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова до лесопарка Грэсовский лес) и на территории «Технополиса GS» возле мемориального парка со скульптурной композицией «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» и высокотехнологичного центра «GS Nanotech».

Данные щиты установлены на территории Гусева в 2014 году в рамках участия администрации МО «Гусевский городской округ» в конкурсе «Создание мест рекреации на территории Калининградской области» при финансовой поддержке Правительства Калининградской области и обновлены в 2018 году в рамках частно-государственного партнерства с «Технополис GS».

Увлекательное путешествие по городу можно также совершить воспользовавшись электронным приложением по ссылке или QR -кодом на щите.
туризм
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