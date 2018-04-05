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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве затопило городской стадион

5 апреля 2018, 16:06
В Гусеве затопило городской стадион
В Гусеве городской стадион залит водой. Об этом рассказала местная жительница в сообществе «Я ♥ город Гусев».

«Гусевский городской стадион приглашает на секцию водное поло)) P. S. В этом году поле как никогда затоплено,да и территория засрана», — написала местная жительница.

По словам директора спортивной площадки, её затапливает каждую весну последние 30 лет. Это связано с обильным выпадением осадков и повышением уровня воды в реке.

«Вся мелиоративная система связана с рекой, поэтому вода не уходит. Думаю, что последний раз полностью её чистили лет пятнадцать назад», — рассказали в руководстве стадиона порталу Клопс.Ru.

Там также пояснили, что ждут, когда вода уйдёт сама. Если возникнут проблемы, то её придётся откачивать.
стадион
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житель
# 1житель
сколько себя помню там всегда затапливает и стадион очень чистый там всегда работники убирают каждую веточку не говоря о том мусоре который оставляют так называемые спортсмены которые там занимаются
Сегодня, 16:40   ЦитироватьОтветить4
читатель
# 2читатель
все детство мы там плавали на плотах)))) так что затапливает там всегда)))
Сегодня, 16:43   ЦитироватьОтветить2
Гость МЕСТНЫЙ
# 3Гость МЕСТНЫЙ
Согласен со всеми)) Мне уже 30 и сколько я себя помню, ни разу при мне не чистили ни реку, ни какую либо там систему слива, отлива и прочего...
Сегодня, 16:50   ЦитироватьОтветить1
мчс
# 4мчс
А новым директором по водному поло поставим Самсонова К.М. !!! Он на всё подпишется и со всем разберётся в считанные дни)))) Ну впрочем как обычно.... УМОРА))))))))))))
Сегодня, 17:16   ЦитироватьОтветить0
откровенно
# 5откровенно
На мой взгляд «зубоскалить» и юморить сейчас совсем не обязательно. А по существу выражу личное мнение. Важно другое и это то, что теперь тренерский состав на стадионе должен и обязан будет показывать реальную работу и в первую очередь результат! Именно за это тренер любой сборной команды в любой стране и в любом городе получает заработную плату! Поэтому в теперешней ситуации однозначно могут быть спокойны только единицы. А конкретно в нашем городе это Стролис (баскетбол), Волков(волейбол) и Аистов(футбол)!!! «Пыль в глаза» эпохи деятельности Самсоновых-Ивановых - теперь в прошлом. Поэтому остальным «тренерам» и инструкторам в этом учреждении не помешает крепко подумать о своём будущем…..
Сегодня, 18:19   ЦитироватьОтветить0
петрович
# 6петрович
хахахахах тоже мне новость, да его каждую весну затапливает !!!!!!!!!
Сегодня, 20:42   ЦитироватьОтветить3
местная жительница
# 7местная жительница
Денег нет, но вы держитесь! Хорошего вам настроения! ((((
Сегодня, 21:17   ЦитироватьОтветить0

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