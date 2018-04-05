В Гусеве городской стадион залит водой. Об этом рассказала местная жительница в сообществе «Я ♥ город Гусев».
«Гусевский городской стадион приглашает на секцию водное поло)) P. S. В этом году поле как никогда затоплено,да и территория засрана», — написала местная жительница.
По словам директора спортивной площадки, её затапливает каждую весну последние 30 лет. Это связано с обильным выпадением осадков и повышением уровня воды в реке.
«Вся мелиоративная система связана с рекой, поэтому вода не уходит. Думаю, что последний раз полностью её чистили лет пятнадцать назад», — рассказали в руководстве стадиона порталу Клопс.Ru.
Там также пояснили, что ждут, когда вода уйдёт сама. Если возникнут проблемы, то её придётся откачивать.
В Гусеве затопило городской стадион
5 апреля 2018, 16:06
стадион
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