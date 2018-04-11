Завершилась неделя детской книги в Лермонтовской библиотеке

11 апреля 2018, 12:26

Разнообразные формы мероприятий в рамках Недели детской книги были предложены вниманию воспитанников детского сада МДОУ № 19 «Ручеек». Веселая развлекательно — познавательная программа с игровыми элементами «По дорогам сказок Корнея Чуковского» еще раз напомнила ребятам старшей группы — участникам клуба «Почитай-ка», замечательные произведения автора. Дети радостно читали и играли в «Телефон», «Путаницу», «Федорино горе». Веселая викторина «Потерянные вещи» заставила ребят вспомнить все произведения Чуковского.



«Веселый день с Сергеем Михалковым» собрал детей старшей и младшей групп. Ребята участвовали в инсценировках стихотворений Сергея Михалкова «А что у вас», «Песенка друзей», «Котята». На праздник пришли Книги: сказка, рассказы и стихи, которые рассказали участникам праздника, чем отличаются стихи от рассказов, рассказы от сказок, о бережном обращении с книгами.



В рамках Недели детской книги проведена встреча воспитанников МДОУ № 19 с гусевской писательницей Балуевой Оксаной Борисовной. Она познакомила ребят и персонал детского сада с новыми книгами. Рассказала участникам мероприятия, как пишутся стихи, какие новые книги готовы к изданию. Дети подбирали рифмы слов и пытались сочинить новые стихотворения. Ребята приготовили для Балуевой О.Б. подарок. Они выучили и прочитали два ее стихотворения. В подарок ребятам писательница подарила книги со своим автографом. Лермонтовская библиотека также в подарок получила книги автора.



Неделя детской книги была организована и проведена заведующей Лермонтовской библиотекой Лукша Марией Антоно, при активном участии руководителей детского чтения — воспитателей детского сада Филяновской Т.В., Марченко Е.Ю., Новоселовой Ю.В.

111 просмотров