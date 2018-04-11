/ / / Экспертный канал «ФедералПресс» предрекает смену Гусевского градоначальника в сентябре этого года

В течение трех недель заявления об увольнении подали главы трех калининградских муниципалитетов. Слухи о череде отставок мэров в регионе ходили с осени, озвучивались фамилии претендентов на вылет, частично эти прогнозы сбылись. Можно ли говорить о тенденции, когда и где ждать новых отставок сити-менеджеров, разбирался «ФедералПресс».
В конце прошлой недели заявление об увольнении по собственному желанию подал глава администрации Краснознаменского городского округа Владимир Сытнюк. Неделей ранее аналогичное прошение подал глава Славского округа Константин Панфилов.За несколько дней до этого полномочия мэра Калининграда с себя сложил Александр Ярошук, который возглавлял город 11 лет и был избран на третий срок в ноябре.
С осени 2017 года сменились сити-менеджеры в Светлогорске и Пионерском, в отставку ушли руководители Немана и Ладушкина. Таким образом, после официального вступления в должность губернатора Алиханова кадровые перестановки случились в трети муниципалитетов из 22. При этом в регионе предрекают новые отставки, а в СМИ и соцсетях говорят о кадровой зачистке.
То, что последние три отставки произошли в течение неполного месяца, «не означает, что это некая серия», уверен политолог Владимир Абрамов. В каждом отдельном случае были свои причины, а массовость объясняется тем, что решения об увольнении были приняты ранее, но отложены. «Выборы президента — ключевое событие в жизни страны. Надо было их провести, а уже потом решать свои частные вопросы», — пояснил он
«Основные проблемы во внутренней политике региона — это отсутствие в муниципалитетах того бюджета, который им необходим для решения насущных задач, и абсолютно неэффективное использование того бюджета, который есть. Плюс привычка глав муниципалитетов, доставшаяся им из лихих 90-х, рассматривать землю районов как свою собственную и пытаться выжать из нее все до копейки в ущерб интересов жителей. Все остальные проблемы — косность, леность, пьянство, необразованность, безынициативность — лечатся элементарным увольнением», — резюмировал Дмитрий Евсюткин.
По мнению Евсюткина, большинство глав муниципалитетов можно назвать претендентами на вылет, поскольку к каждому есть определенные претензии. В зоне риска — Зеленоградск, Гурьевск, Советск, Озерск, Балтийск, Мамоново, считает политолог. Он добавил, что только про сити-менеджера Черняховска Сергея Булычева можно сказать, что он справляется со своими обязанностями. В калининградский телеграме, где предсказали многие из произошедших отставок, впрочем, Черняховск называют в числе муниципалитетов, где может смениться руководитель, добавляя к списку Правдинск и Нестеров.
С уверенностью можно говорить, что глава поменяется в Гусевском городском округе — в сентябре истекает срок полномочий действующего градоначальника.
Что касается массовых отставок, то и речь об этом не идет, уверены эксперты, поскольку негде взять грамотных управленцев. Были предположения, что на замену готовят членов кадрового резерва губернатора, т. н. «Команды единомышленников» — кадрового резерва губернатора. В ноябре Алиханов говорил, что участники проекта смогут занять позиции в правительстве региона, крупных госорганизациях и муниципалитетах. С тех пор муниципалитет возглавил один резервист — 14 марта Антон Ткаченко был избран на должность и. о. главы Ладушкинского городского округа.
Полностью статью можно почитать на сайте информационного агентства «ФедералПресс».
Экспертный канал «ФедералПресс» предрекает смену Гусевского градоначальника в сентябре этого года
11 апреля 2018, 20:07
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