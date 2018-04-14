Добрый день, дорогие друзья!
К Вам обращается команда КВН «Гусев» Калининградская область.
В этом году, заняв на фестивале в Казани 1 место, мы прошли в 1/8 финала Центральной лиги КВН «Поволжье», чему очень рады!
Но на данный момент команда испытывает серьезные финансовые трудности и продолжение участия в сезоне под вопросом! Нам частично помогает агенство по делам молодежи Калининградской области и Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ»
Мы сами не сидим на месте, работаем и зарабатываем средства на поездку, но даже этого будет не достаточно — игра проходит в городе Чебоксары. И теперь мы обращаемся к тебе, горячо любимый нами зритель, с просьбой о материальной помощи. Мы не унываем, потому что верим в силу неравнодушных к судьбе нашего коллектива людей!
С благодарностью в сердце мы примем любой материальный вклад, пожертвование, помощь или просто денежный комплимент на карту номер: 4279 2000 1019 2443. Карта на Владимира Олеговича Наставнева и привязана к номеру: +7 962 265-27-02.
При переводе обязательно укажите Ваше имя и фамилию, мы поблагодарим каждого не равнодушного человека!
Так же, по завершению нашей поездки мы составим финансовый отчет с указанием того, как мы потратили собранные финансы. Ни один рубль не пропадет и будет потрачен на оплату доставки и проживания команды в г. Чебоксары.
Спасибо каждому, кто совершил денежный перевод, лайкнул, сделал репост или написал комментарий. любая помощь важна!
С благодарностью, Ваш «Гусев».
Гусевская команда КВН нуждается в финансовой помощи для поездки в Чебоксары
14 апреля 2018, 13:57
КВН
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