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Информационный сайт города Гусева

Гусевская команда КВН нуждается в финансовой помощи для поездки в Чебоксары

14 апреля 2018, 13:57
Гусевская команда КВН нуждается в финансовой помощи для поездки в Чебоксары
Добрый день, дорогие друзья!

К Вам обращается команда КВН «Гусев» Калининградская область.

В этом году, заняв на фестивале в Казани 1 место, мы прошли в 1/8 финала Центральной лиги КВН «Поволжье», чему очень рады!

Но на данный момент команда испытывает серьезные финансовые трудности и продолжение участия в сезоне под вопросом! Нам частично помогает агенство по делам молодежи Калининградской области и Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ»

Мы сами не сидим на месте, работаем и зарабатываем средства на поездку, но даже этого будет не достаточно — игра проходит в городе Чебоксары. И теперь мы обращаемся к тебе, горячо любимый нами зритель, с просьбой о материальной помощи. Мы не унываем, потому что верим в силу неравнодушных к судьбе нашего коллектива людей!

С благодарностью в сердце мы примем любой материальный вклад, пожертвование, помощь или просто денежный комплимент на карту номер: 4279 2000 1019 2443. Карта на Владимира Олеговича Наставнева и привязана к номеру: +7 962 265-27-02.

При переводе обязательно укажите Ваше имя и фамилию, мы поблагодарим каждого не равнодушного человека!

Так же, по завершению нашей поездки мы составим финансовый отчет с указанием того, как мы потратили собранные финансы. Ни один рубль не пропадет и будет потрачен на оплату доставки и проживания команды в г. Чебоксары.

Спасибо каждому, кто совершил денежный перевод, лайкнул, сделал репост или написал комментарий. любая помощь важна!

С благодарностью, Ваш «Гусев».
КВН
291 просмотр   |   5 комментариев
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Рыжий
# 1Рыжий
Из муниципалитета все деньги уже высосали? Не хватает?
Сегодня, 17:32   ЦитироватьОтветить8
Я
# 2Я
Нет уж ребята. Свои деньги я лучше сам пропью.
Сегодня, 19:48   ЦитироватьОтветить2
Докатились
# 3Докатились
Попахивает ст.159 УК РФ, карта работника подведомственного администрации учреждения.Научитесь жить по своим доходам.вам все равно не хватать звёзд с небес.
Сегодня, 19:59   ЦитироватьОтветить2
сочуствующий
# 4сочуствующий
Лучше Костику скиньтесь на пропитание)))) Ему щас оооочень надо........
Сегодня, 21:01   ЦитироватьОтветить0
Лев
# 5Лев
Это край ребята! скинемся на пентхаус и бар, очередной ребятам? а то бюджетных денег не хватает..
Сегодня, 22:40   ЦитироватьОтветить1

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