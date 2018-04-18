/ / / В Гусевском округе этой весной на военную службу планируется призвать порядка 40 человек

В соответствии с Указом Президента РФ и распоряжением губернатора Калининградской области с 01 апреля начался весенний призыв граждан на военную службу в ВС РФ, который будет проходить до 15 июля 2018 года. Срок службы граждан, призванных весной 2018 года, остается неизменным — 12 месяцев.
Как рассказывает «За доблестный труд», в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» планируется призвать порядка 40 человек, в соответствии с заданием Военного Комиссариата Калининградской области.
Граждане, призванные на военную службу, будут направлены в воинские части, дислоцирующие на территории Калининградской области. Исключение составит часть призывников Калининградской области, которые будут служить в Президентском полку города Москвы. В МО «Гусевский городской округ» кандидатом отобран житель города Гусева Олюнин Давид Вадимович, который по состоянию здоровья, морально-деловым качествам и профессионально-психологической пригодности прошел предварительный отбор для службы в Президентском полку.
Призывникам, которые скоро станут защитниками Родины, предъявляются высокие требования к уровню образования, профессионально-психологической пригодности и состоянию здоровья.
Медицинское освидетельствование, тестирование на профессионально-психологическую пригодность проводится как при проведении заседаний призывных комиссий в муниципальных образованиях, так и на областном сборном пункте. По прибытии на областной сборный пункт призывники после прохождения медицинского освидетельствования, профессионально-психологического тестирования обеспечиваются комплексным трехразовым питанием на все время нахождения призывника на областном сборном пункте. Там же проводится переодевание в военную форму одежды и её подгонка, обеспечение средствами личной гигиены (т.н. сумка- несессер). Для получения денежного довольствия в период военной службы на сборном пункте оформляются банковские карты.
С 01 января 2017 года изменились условия предоставления отсрочки от призыва на военную службу гражданам, обучающимся в образовательных организациях, имеющим государственную аккредитацию по образовательным программам среднего профессионального образования. Если ранее в период обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования гражданину исполнялось 20 лет, то он подлежал призыву на военную службу по призыву, несмотря на то, что образование он не завершил. Теперь отсрочка от призыва предоставляется на весь период обучения, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.
По вопросам призыва на военную службу весной 2018 года в военном комиссариате (городов Гусев, Краснознаменск и Нестеров, Гусевского, Краснознаменского и Нестеровского районов Калининградской области) создан консультативный пункт, время работы пункта:
— понедельник–четверг с 09.00 до 18.00;
— пятница с 09.00 до 16.45.
Состав консультативного пункта:
1. Владимир Прошин — военный комиссар (городов Гусев, Краснознаменск и Нестеров, Гусевского, Краснознаменского и Нестеровского районов Калининградской области). Тел.: 8 (401-43) 3-80-55.
2. Геннадий Павлович Бенько — начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) Тел.: 8 (401-43) 3-80-51
3. Владимир Николаевич Приступа — врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу). Тел.: 8 (401-43) 3-80-51.
4. Людмила Александровна Дзюба — старший помощник военного комиссара (по правовой работе). Тел.: 8 (401-43) 3-80-51.
В Гусевском округе этой весной на военную службу планируется призвать порядка 40 человек
18 апреля 2018, 12:40
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