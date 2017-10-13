Порядка 50 человек планируется призвать на военную службу текущей осенью
13 октябрь 2017, 13:04
В соответствии с Указом Президента РФ № 445 от 27 сентября 2017 года и распоряжением губернатора Калининградской области № 591Р от 29 сентября 2017 года с 01 октября по 31 декабря 2017 года проходит осенний призыв граждан на военную службу по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации. В Муниципальном образовании «Гусевский городской округ» планируется призвать порядка 50 человек. Об этом пишет «За доблестный труд».Теги: военные
Граждане, призванные на военную службу, будут направлены в воинские части, дислоцирующие на территории Калининградской области.
Исключение составит небольшое количество призывников, которые будут служить в Президентском полку в городе Москве. Такая честь предоставлена и жителю города Гусева Маслову Дмитрию Олеговичу, который по состоянию здоровья, морально-деловым качествам и профессионально-психологической пригодности прошел отбор для службы в Президентском полку.
Призывникам, которые скоро станут защитниками Родины, предъявляются высокие требования к состоянию здоровья, профессионально-психологической пригодности, уровню образования.
Медицинское освидетельствование, тестирование на профессионально-психологическую пригодность проводится как при проведении заседаний призывных комиссий в муниципальных образованиях, так и на областном сборном пункте. На областном сборном пункте проводится переодевание в военную форму одежды и обеспечение призывников питанием.
Срок службы граждан, призванных осенью 2017 года, остается неизменным – 12 месяцев.
С 01.01.2017 года изменились условия предоставления отсрочки от призыва на военную службу гражданам, обучающимся в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования. Если ранее в период обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования гражданину исполнялось 20 лет, то он подлежал призыву на военную службу по призыву, несмотря на то, что образование он не завершил. Теперь отсрочка от призыва предоставляется на весь период обучения, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.
По вопросам призыва на военную службу по призыву осенью 2017 года в военном комиссариате (городов Гусев, Краснознаменск и Нестеров, Гусевского, Краснознаменского и Нестеровского районов Калининградской области) создан консультационный пункт.
Время работы консультационного пункта:
Состав консультационного пункта:
Граждане, призванные на военную службу, будут направлены в воинские части, дислоцирующие на территории Калининградской области.
Исключение составит небольшое количество призывников, которые будут служить в Президентском полку в городе Москве. Такая честь предоставлена и жителю города Гусева Маслову Дмитрию Олеговичу, который по состоянию здоровья, морально-деловым качествам и профессионально-психологической пригодности прошел отбор для службы в Президентском полку.
Призывникам, которые скоро станут защитниками Родины, предъявляются высокие требования к состоянию здоровья, профессионально-психологической пригодности, уровню образования.
Медицинское освидетельствование, тестирование на профессионально-психологическую пригодность проводится как при проведении заседаний призывных комиссий в муниципальных образованиях, так и на областном сборном пункте. На областном сборном пункте проводится переодевание в военную форму одежды и обеспечение призывников питанием.
Срок службы граждан, призванных осенью 2017 года, остается неизменным – 12 месяцев.
С 01.01.2017 года изменились условия предоставления отсрочки от призыва на военную службу гражданам, обучающимся в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования. Если ранее в период обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования гражданину исполнялось 20 лет, то он подлежал призыву на военную службу по призыву, несмотря на то, что образование он не завершил. Теперь отсрочка от призыва предоставляется на весь период обучения, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.
По вопросам призыва на военную службу по призыву осенью 2017 года в военном комиссариате (городов Гусев, Краснознаменск и Нестеров, Гусевского, Краснознаменского и Нестеровского районов Калининградской области) создан консультационный пункт.
Время работы консультационного пункта:
- понедельник – четверг 09.00 – 18.00;
- пятница – 09.00 – 16.45.
Состав консультационного пункта:
- Владимир Прошин, военный комиссар тел.: 8-401-43-3-80-55
- Геннадий Бенько, начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) тел.: 8-401-43-3-80-51
- Владимир Приступа, врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата тел.: 8-401-43-3-80-51
- Людмила Дзюба, старший помощник военного тел.: 8-401-43-3-80-51
- Владимир ПРОШИН, военный комиссар городов Гусев, Краснознаменск и Нестеров, Гусевского, Краснознаменского и Нестеровского районов Калининградской области
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