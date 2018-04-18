Стройцентр
/ / / Гусевцы приняли участие в робототехнических соревнованиях «Мини-сумо без манёвров» и «Сумо с манёврами»
Информационный сайт города Гусева

Гусевцы приняли участие в робототехнических соревнованиях «Мини-сумо без манёвров» и «Сумо с манёврами»

18 апреля 2018, 13:07
Гусевцы приняли участие в робототехнических соревнованиях «Мини-сумо без манёвров» и «Сумо с манёврами»
Традиционно в начале весны на базе лицея № 18 города Калининграда проходят открытые робототехнические соревнования «Мини-сумо без манёвров» и «Сумо с манёврами», в которых принимают участие обучающиеся со всей области. На этот раз в соревнованиях приняли участие 135 команд (256 ребят) из Калининграда, Немана, Советска, Гусева, Гурьевска, Балтийска, Озерска, Мамонова, п. Б. Исаково, п. Храброво, п. Низовье.

Обучающиеся объединения «Робототехника» МАУ ДО «ДЮЦ» под руководством педагога дополнительного образования Ларенкова В.В. выступили достойно. Второе место занял Баранков Вадим в категории «Сумо без манёвров», третье место занял Князев Вячеслав в категории «Сумо с манёврами». Братья Ган, Никита и Артём, боролись в самой сложной категории — «Сумо на управлении», в которой принимало участие 30 команд. Наши ребятами заняли 6 место.

Победители получили дипломы и призы, а остальные участники соревнований — сертификаты. Праздник спорта и робототехники прошёл в настоящей спортивной атмосфере.

Желаем всем удачи и новых побед!
ДЮЦ робототехника
152 просмотра
0
Другие новости по теме
В Гусеве прошла открытая Олимпиада по робототехнике «Роботы для устойчивого развития»
В Гусеве прошла открытая Олимпиада по робототехнике «Роботы для устойчивого развития»
Гусевцы приняли участие в выставке научно-технического творчества учащихся «НТТМ-2018»
Гусевцы приняли участие в выставке научно-технического творчества учащихся «НТТМ-2018»
Юные робототехники сразились в олимпиаде «Технополиса GS» и ДЮЦ г. Гусева
Юные робототехники сразились в олимпиаде «Технополиса GS» и ДЮЦ г. Гусева
В школе №3 прошла выставка научно-технического творчества «НТТМ-2016»
В школе №3 прошла выставка научно-технического творчества «НТТМ-2016»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»