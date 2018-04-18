Гусевцы приняли участие в робототехнических соревнованиях «Мини-сумо без манёвров» и «Сумо с манёврами»

18 апреля 2018, 13:07

Традиционно в начале весны на базе лицея № 18 города Калининграда проходят открытые робототехнические соревнования «Мини-сумо без манёвров» и «Сумо с манёврами», в которых принимают участие обучающиеся со всей области. На этот раз в соревнованиях приняли участие 135 команд (256 ребят) из Калининграда, Немана, Советска, Гусева, Гурьевска, Балтийска, Озерска, Мамонова, п. Б. Исаково, п. Храброво, п. Низовье.



Обучающиеся объединения «Робототехника» МАУ ДО «ДЮЦ» под руководством педагога дополнительного образования Ларенкова В.В. выступили достойно. Второе место занял Баранков Вадим в категории «Сумо без манёвров», третье место занял Князев Вячеслав в категории «Сумо с манёврами». Братья Ган, Никита и Артём, боролись в самой сложной категории — «Сумо на управлении», в которой принимало участие 30 команд. Наши ребятами заняли 6 место.



Победители получили дипломы и призы, а остальные участники соревнований — сертификаты. Праздник спорта и робототехники прошёл в настоящей спортивной атмосфере.



Желаем всем удачи и новых побед!

152 просмотра