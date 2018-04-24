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В преддверии Дня Победы в городском музее прошло мероприятие «Не стареют душой ветераны..»

24 апреля 2018, 19:56
В преддверии Дня Победы в городском музее прошло мероприятие «Не стареют душой ветераны..»
В преддверии праздника Дня Победы в городском музее 24 апреля прошло совместное с Советом ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов мероприятие «Не стареют душой ветераны.». Об этом рассказали в группе городского музея.

В рамках встречи прозвучали поздравления юбиляров этого года с их знаменательными датами, вспомнили их непростой жизненный путь и общий вклад в приближение Победы.

Украсили мероприятие музыкальные номера от солиста ГДК Михаила Каляго и хора народной песни «Русь» под руководством заслуженного работника культуры РФ Валерия Петровича Приходько.
музей День Победы ветераны
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