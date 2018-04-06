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Информационный сайт города Гусева

Подготовка к празднованию Дня Победы стала основной темой заседания ветеранов Гусевского округа

6 апреля 2018, 17:03
Подготовка к празднованию Дня Победы стала основной темой заседания ветеранов Гусевского округа
Подготовка к празднованию Дня Победы стала основной темой очередного заседания Президиума совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Гусевского городского округа.

Появление новых предприятий в нашем городе не осталось вне поля зрения ветеранов. Председатель Совета ветеранов Владимир Николаевич Дацюк встретился с техническим директором Маяковской ТЭС Сергеем Семеновичем Панушкиным. Руководство недавно запущенной в строй электростанции считает важным вливание коллектива в жизнь муниципального образования. В результате встречи была достигнута договоренность о совместной работе в подготовке и проведении празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

А сделать нужно много: привести в порядок воинские захоронения, навестить фронтовиков на дому, организовать праздничные встречи тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей, чтобы ни один человек не остался без заботы и внимания. О том, как много это значит для людей, свидетельствует опыт награждения Почетными грамотами ветеранов военной службы в честь 100-летия образования Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Уже пройден первый круг: торжественные вручения состоялись в воинской части, городском Доме офицеров, музее.

«Приятно и почетно получить в торжественной обстановке красиво оформленное, выполненное на высоком полиграфическом уровне, а не „на коленке“ благодарственное письмо, услышать слова признательности за добросовестную службу. Люди были очень признательны», — отметила заместитель председателя совета ветеранов Раиса Сергеевна Легонькая.

Кстати, идея Гусевского совета ветеранов пришлась по душе и соседям: нестеровцы попросили напечатать такие же Почетные грамоты и для своих фронтовиков.

Впереди самая кропотливая часть работы — объезд ветеранов на дому. И завершить ее необходимо до 9 Мая. Поэтому ветераны заручились поддержкой молодых: недавно созданной молодежной администрацией, юнармейцев. Задача — не только поздравить ветеранов, но и узнать о том, что их волнует, помочь в решении проблем.
ветераны День Победы
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