Сегодня в Гусеве в сквере «Аллея Славы» состоялся митинг, посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, а также 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В мероприятии приняли участие глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, председатель Гусевского отделения общественной организации «Союз-Чернобыль» Владимир Логвинович, участник ВОВ, почетный житель города Гусева Сергей Семенихин, председатель Гусевского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк, ликвидаторы трагедии на Чернобыльской АЭС и все неравнодушные жители.
Со словами благодарности ликвидатором страшной аварии выступил Евгений Михайлов: «День чернобыльской трагедии является черной страницей истории и не имеет права быть преданным забвению. Ученые, инженеры, медики, военные, рабочие были направлены на спасение от смертельной опасности радиационного загрязнения огромной территории. В числе ликвидаторов аварии были и гусевцы. Каждый из вас является образцом мужества, героизма и верности своему долгу. Низкий вам поклон за проявленные решительность и волю, за ваш вклад в ликвидацию последствий одной из страшных аварий».
Собравшиеся почтили память жертв радиационных аварий и катастроф минутой молчания и возложили цветы к памятным стелам.
В Гусеве прошёл митинг, посвященный годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
25 апреля 2018, 16:14
Чернобыль Алея Славы
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