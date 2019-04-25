Торжественное памятное мероприятие посвященное Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф началось сегодня в посёлке Михайлово и продолжилось в на Аллее славы в Гусеве.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в мероприятии приняли участие глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, председатель Гусевского отделения общественной организации «Союз-Чернобыль» Владимир Логвинович, Председатель Совета ветеранов Великой Отечественной Войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов подполковник в отставке Василий Коляго, ликвидаторы трагедии на Чернобыльской АЭС и все неравнодушные жители.
Слова благодарности участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС выразил глава МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, и пожелал чтоб для молодёжи была жива память об этих людях, которые спасли мир от ядерной угрозы.
Собравшиеся почтили память жертв радиационных аварий и катастроф минутой молчания и возложили цветы к памятным стелам.
Также в рамках сегодняшнего мероприятия стартовала акция «Георгиевская лента»
В Гусеве отдали дань памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
25 апреля 2019, 14:20
Чернобыль
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