Как прошли «Библиосумерки» в Покровской библиотеке

27 апреля 2018, 12:25

«Вас ждут приключения на острове Чтения» — под таким названием прошла акция «Библиосумерки» в Покровской библиотеке.



К этому мероприятию зал библиотеки был празднично украшен, оформлена книжно-журнальная выставка «Листая старые страницы…» и книжная выставка, посвященная 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева «Великий мастер языка и слова».



Гостей мероприятия встречал Кот Ученый и раздавал всем «солнечные улыбки». Началось мероприятие с «Библиошуток». Присутствующие стали участниками «Театрального калейдоскопа» (мини-спектакли по басням И. А. Крылова «Зеркало и обезьяна» и «Мартышка и очки»), приняли участие в конкурсе актерского мастерства, посмотрели сцену немого фильма по сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», разгадывали зашифрованный афоризм о собаке, придумывали оригинальную и смешную надпись к дружескому шаржу. Кроме этого участники мероприятия по описанию блюд определяли название произведения и автора, варили «кашу из топора», делали портрет литературного героя, принимали участие в квест-игре «Найди клад». Незаменимым помощником библиотекарю в проведении акции стал Кот Ученый.



За активное участие в конкурсах, играх и викторинах читателям вручали жетоны — библионики. В ходе мероприятия звучала музыка, гости пили чай со сладостями, и получила призы и подарки. Читатели расходились полные впечатлений и положительных эмоций от библиотечных сумерек.

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