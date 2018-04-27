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Светлана Трусенева и Александр Китаев проинспектировали ход ремонтных работ здания бывшего малого зала ДО

27 апреля 2018, 19:15
Светлана Трусенева и Александр Китаев проинспектировали ход ремонтных работ здания бывшего малого зала ДО
Сегодня в здании бывшего малого зала ГДО состоялось выездное совещание, в котором приняли участие министр образования Калининградской области Светлана Трусенева и врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, собравшиеся проверили ход исполнения мероприятий по приспособлению здания под Детско-юношеский центр.

«На сегодняшний день выполнены все демонтажные работы стен, потолка и вывезен мусор», — говорит директор МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуард Грезев.

Работы ведутся под постоянным контролем Научно-производственного центра по охране, учету и реставрации памятника истории и культуры Калининградской области.

Как заверил руководитель подрядной организации, все работы будут выполнены качественно и в срок.
Александр Китаев Админстрация Гусевского района ремонт ДЮЦ
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