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Информационный сайт города Гусева

Ремонтные работы бывшего здания малого зала ГДО завершат в конце следующего месяца

22 октября 2018, 20:26
Ремонтные работы бывшего здания малого зала ГДО завершат в конце следующего месяца
Сегодня в актовом зале городской администрации прошло очередное оперативное совещание под руководством главы администрации Александра Китаева. В ходе дискуссии присутствующие обсудили ремонтные работы бывшего малого зала ГДО.

Далее глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев совместно со своими заместителями, главным архитектором города, директором МАУ ДО «ДЮЦ», сотрудниками Службы заказчика-застройщика и представителями подрядной организации проверили ход выполнения ремонтных работ лично.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, работы по приспособлению здания под Детско-юношеский центр планируется завершить к концу следующего месяца.
ДЮЦ ремонт Админстрация Гусевского района
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кот
# 1кот
ну ну как мост хоть бы сроки не писали
22 октября 2018 22:03   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 2Гость Гость
кот,
joy . Будет как всегда. Хотели как лучше, а получилось как всегда.
Вчера, 08:46   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 3Гость Гость
Там опять кавказцы Китаева работы ведут?
Вчера, 09:25   ЦитироватьОтветить3
Гость Кило Ирисок
# 4Гость Кило Ирисок
цвет не очень, кислотно-серый, таким страшно-темным изначально он не был,
[img=https://gusev-online.ru/uploads/posts/2017-11/1510245311_6426_gumbinnen_.jpg[/img]

был вполне жизнеутверждающим
Вчера, 09:52   ЦитироватьОтветить3
Максим
# 5Максим
Что же вы все фасады стали в сером цвете делать????
Вчера, 13:18   ЦитироватьОтветить1
Гость гость
# 6Гость гость
Цитата: Гость Гость
Там опять кавказцы Китаева работы ведут?

Не Китаева, а со Школьной. Это вопрос - кто -чей.
Вчера, 13:40   ЦитироватьОтветить2
Гость Коля
# 7Гость Коля
Максим,
Очень напоминающие казённые (ведомственные) дома,
Вчера, 14:10   ЦитироватьОтветить0
Гость Людмила
# 8Гость Людмила
А мне очень нравится цвет, что, "Светлячок" лучше? Так! хотите?:)
Вчера, 18:48   ЦитироватьОтветить2

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