Сегодня в актовом зале городской администрации прошло очередное оперативное совещание под руководством главы администрации Александра Китаева. В ходе дискуссии присутствующие обсудили ремонтные работы бывшего малого зала ГДО.
Далее глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев совместно со своими заместителями, главным архитектором города, директором МАУ ДО «ДЮЦ», сотрудниками Службы заказчика-застройщика и представителями подрядной организации проверили ход выполнения ремонтных работ лично.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, работы по приспособлению здания под Детско-юношеский центр планируется завершить к концу следующего месяца.
Ремонтные работы бывшего здания малого зала ГДО завершат в конце следующего месяца
22 октября 2018, 20:26
ДЮЦ ремонт Админстрация Гусевского района
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