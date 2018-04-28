В Гусеве ЮИДовцы приняли участие в несении почетной Вахты Памяти на Посту №1

28 апреля 2018, 14:25

В Гусеве возле памятника «Штыковая атака» прошел муниципальный этап конкурса почетных караулов юнармейских Постов № 1. В этом году ребята из отряда ЮИД первой школы города Гусева приняли решение присоединиться к значимому мероприятию.



Посты № 1 — это память, дань уважения соотечественникам, отдавшим свои жизни за мирное небо над нашими головами. Участвуя в несении почетной Вахты Памяти, молодёжь учится уважительному отношению к истории наших предков, приходит к пониманию того, что только на прочном фундаменте традиций народа можно строить будущее.



Отдав дань памяти погибшим воинам, ЮИДовцы присоединились к Всероссийскому тематическому марафону «Безопасная страна ЮИД».

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