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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве ЮИДовцы приняли участие в несении почетной Вахты Памяти на Посту №1

28 апреля 2018, 14:25
В Гусеве ЮИДовцы приняли участие в несении почетной Вахты Памяти на Посту №1
В Гусеве возле памятника «Штыковая атака» прошел муниципальный этап конкурса почетных караулов юнармейских Постов № 1. В этом году ребята из отряда ЮИД первой школы города Гусева приняли решение присоединиться к значимому мероприятию.

Посты № 1 — это память, дань уважения соотечественникам, отдавшим свои жизни за мирное небо над нашими головами. Участвуя в несении почетной Вахты Памяти, молодёжь учится уважительному отношению к истории наших предков, приходит к пониманию того, что только на прочном фундаменте традиций народа можно строить будущее.

Отдав дань памяти погибшим воинам, ЮИДовцы присоединились к Всероссийскому тематическому марафону «Безопасная страна ЮИД».
ЮИДовцы
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