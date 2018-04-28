Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Сотрудники администрации и студенты облагородили братскую могилу на ул. Ю. Смирнова
Информационный сайт города Гусева

Сотрудники администрации и студенты облагородили братскую могилу на ул. Ю. Смирнова

28 апреля 2018, 15:36
Сотрудники администрации и студенты облагородили братскую могилу на ул. Ю. Смирнова
Субботник в Гусеве продолжился на братской могиле советских воинов по ул. Ю. Смирнова, где ведутся работы по обустройству Вечного огня.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, старшее и младшее поколение нашего города объединились здесь общей целью — облагородить памятник и внести свой вклад в сохранение истории и памяти подвига воинов, сражавшихся за нашу Родину.

Сотрудники администрации и студенты покрасили сегодня памятник, обновили краску на списках увековеченных, а также посадили порядка 100 зеленых туй.

Первое дерево высадили в землю врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.

«Активное участие в благоустройстве памятника принимает молодежь. Очень радует, что молодое поколение неравнодушны и живут жизнью города», — говорит Александр Китаев.

Общими усилиями гусевцев, 9 мая Вечный огонь загорится на благоустроенной и ухоженной братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года.
памятник Админстрация Гусевского района студенты субботник
187 просмотров
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Чашу Вечного огня решено установить на братской могиле советских воинов по ул. Ю.Смирнова
Чашу Вечного огня решено установить на братской могиле советских воинов по ул. Ю.Смирнова
Александр Китаев проверил ход исполнения работ по установке Вечного огня
Александр Китаев проверил ход исполнения работ по установке Вечного огня
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
В Гусеве завершаются работы по установке чаши Вечного огня
В Гусеве завершаются работы по установке чаши Вечного огня

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико