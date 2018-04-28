Субботник в Гусеве продолжился на братской могиле советских воинов по ул. Ю. Смирнова, где ведутся работы по обустройству Вечного огня.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, старшее и младшее поколение нашего города объединились здесь общей целью — облагородить памятник и внести свой вклад в сохранение истории и памяти подвига воинов, сражавшихся за нашу Родину.
Сотрудники администрации и студенты покрасили сегодня памятник, обновили краску на списках увековеченных, а также посадили порядка 100 зеленых туй.
Первое дерево высадили в землю врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.
«Активное участие в благоустройстве памятника принимает молодежь. Очень радует, что молодое поколение неравнодушны и живут жизнью города», — говорит Александр Китаев.
Общими усилиями гусевцев, 9 мая Вечный огонь загорится на благоустроенной и ухоженной братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года.
Сотрудники администрации и студенты облагородили братскую могилу на ул. Ю. Смирнова
28 апреля 2018, 15:36
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