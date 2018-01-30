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Чашу Вечного огня решено установить на братской могиле советских воинов по ул. Ю.Смирнова

30 январь 2018, 12:39
Вчера в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось заседание общественного Совета с участием главы администрации Евгением Михайловым. Основной темой собрания было обсуждение установки чаши Вечного огня в Гусеве.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, вниманию публики было представлено два проекта: обустройство символа памяти о героях на мемориальном комплексе в сквере «Аллея Славы» и на братской могиле советских воинов по ул. Ю. Смирнова.

«Братская могила советских воинов является единственным захоронением в городе и несет глубокую память о защитниках нашего Отечества. Также здесь находится могила Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева», - выступила перед собравшимися заместитель главы администрации Людмила Томина.

Глава администрации Евгений Михайлов отметил, что установка Вечного огня в этом месте станет хорошей отправной точкой для поэтапного благоустройства братской могилы в комплексном плане.

Большинством голосов представителей общественного Совета было принято решение об установке Вечного огня на братской могиле советских воинов.

Вторым вопросом участники заседания обсудили развитие всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Руководитель штаба в Гусеве Андрей Гойколов рассказал о том, что на сегодняшний день в нем занимаются 250 юнармейцев. Все они принимают активное участие в различных военно-патриотических мероприятиях, а также в региональных и всероссийских слетах. Андрей Анатольевич поделился предложениями по совершенствованию работы с юными защитниками Родины.

«Администрация поддерживает движение «Юнармия» и готова рассмотреть инициативы по его развитию», - ответил Евгений Михайлов.
Теги: Вечный огонь Админстрация Гусевского района
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Я
# 1Я
Вы мост пешеходный сначала достройте. Надоело смотреть на полосатый синий забор....кошмар.центр города...или разберите его. Он никому по сути и не нужен...
Сегодня, 12:47   ЦитироватьОтветить2
Гость МЕСТНЫЙ
# 2Гость МЕСТНЫЙ
Мост уже не нужен, всё что можно с него взяли кто смог))) Теперь надо с другого объекта что нить хапануть, а мост хрен с ним, там уже бабки поделены. Вот у нас власть я поражаюсь, "ВЕЛИКАЯ СТРАНА РОССИЯ", а живём походу хуже всех(((
Сегодня, 13:01   ЦитироватьОтветить2
Я
# 3Я
Вообще нужен он? Или в другом каком то месте?бомжам на радость только. Или какие очередные отморозки шашлык там жарить будет. А наш "безопасный город"спать как обычно будет. Капец. Не пускайте пыль в глаза....
Сегодня, 13:54   ЦитироватьОтветить0

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