Чашу Вечного огня решено установить на братской могиле советских воинов по ул. Ю.Смирнова
30 январь 2018, 12:39
Вчера в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось заседание общественного Совета с участием главы администрации Евгением Михайловым. Основной темой собрания было обсуждение установки чаши Вечного огня в Гусеве.Теги: Вечный огонь Админстрация Гусевского района
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, вниманию публики было представлено два проекта: обустройство символа памяти о героях на мемориальном комплексе в сквере «Аллея Славы» и на братской могиле советских воинов по ул. Ю. Смирнова.
«Братская могила советских воинов является единственным захоронением в городе и несет глубокую память о защитниках нашего Отечества. Также здесь находится могила Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева», - выступила перед собравшимися заместитель главы администрации Людмила Томина.
Глава администрации Евгений Михайлов отметил, что установка Вечного огня в этом месте станет хорошей отправной точкой для поэтапного благоустройства братской могилы в комплексном плане.
Большинством голосов представителей общественного Совета было принято решение об установке Вечного огня на братской могиле советских воинов.
Вторым вопросом участники заседания обсудили развитие всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Руководитель штаба в Гусеве Андрей Гойколов рассказал о том, что на сегодняшний день в нем занимаются 250 юнармейцев. Все они принимают активное участие в различных военно-патриотических мероприятиях, а также в региональных и всероссийских слетах. Андрей Анатольевич поделился предложениями по совершенствованию работы с юными защитниками Родины.
«Администрация поддерживает движение «Юнармия» и готова рассмотреть инициативы по его развитию», - ответил Евгений Михайлов.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, вниманию публики было представлено два проекта: обустройство символа памяти о героях на мемориальном комплексе в сквере «Аллея Славы» и на братской могиле советских воинов по ул. Ю. Смирнова.
«Братская могила советских воинов является единственным захоронением в городе и несет глубокую память о защитниках нашего Отечества. Также здесь находится могила Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева», - выступила перед собравшимися заместитель главы администрации Людмила Томина.
Глава администрации Евгений Михайлов отметил, что установка Вечного огня в этом месте станет хорошей отправной точкой для поэтапного благоустройства братской могилы в комплексном плане.
Большинством голосов представителей общественного Совета было принято решение об установке Вечного огня на братской могиле советских воинов.
Вторым вопросом участники заседания обсудили развитие всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Руководитель штаба в Гусеве Андрей Гойколов рассказал о том, что на сегодняшний день в нем занимаются 250 юнармейцев. Все они принимают активное участие в различных военно-патриотических мероприятиях, а также в региональных и всероссийских слетах. Андрей Анатольевич поделился предложениями по совершенствованию работы с юными защитниками Родины.
«Администрация поддерживает движение «Юнармия» и готова рассмотреть инициативы по его развитию», - ответил Евгений Михайлов.
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