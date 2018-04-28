Проект команды ДЮЦ занял 3 место на конкурсе «Школа реальных дел» в Москве

28 апреля 2018, 17:06

23 и 24 апреля в Москве состоялся конкурс проектов и прикладных исследований школьников и студентов на основе реальных задач работодателей — «Школа реальных дел» (сокращенно — ШРД). Этот конкурс дает ребятам удивительную возможность применить свои способности в настоящем деле, потому что задания этого конкурса предлагают хорошо известные компании, в которых многие сегодняшние школьники хотели бы работать в будущем.



Организаторами конкурса являются школа № 2086, городской проект «Школа Новых Технологий», Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело», проект MAX экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.



В ходе проведения конкурса 69 крупнейших российских и международных компаний-работодателей предложили командам школьников и студентов реальные задачи (кейсы) из их профессиональной деятельности, для решения которых, а их было 77, дается около четырех месяцев. По результатам конкурса по каждому кейсу определяется тройка команд-победителей.



Команда МАУ ДО «ДЮЦ» города Гусева в следующем составе — Пономарчук Анастасия (СОШ № 1 им. С. И. Гусева), Жукова Анастасия и Ермолич Денис (ГБУ КО ПОО Гусевский Агропромышленный Колледж) под руководством педагога дополнительного образования Марченко А.Н. — разработала и представила свой проект — «Манипулятор для складских помещений», который вышел в финал конкурса и стал победителем, завоевав 3 место.



Администрация МАУ ДО «ДЮЦ» благодарит за финансовую поддержку команды директора Гусевского Агропромышленного колледжа Грубинова Л.В., а также большое спасибо за консультацию и техническую поддержку инженера по обслуживанию мультимедийного оборудования «Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова» Землянко М.М.

83 просмотра