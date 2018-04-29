В Гусеве прошёл финал 10 сезона областной лиги юмора «Остров КВН»

29 апреля 2018, 11:40

28 апреля в Городском доме культуры прошёл финал 10 сезона областной лиги юмора «Остров КВН». Предлагаем вам ознакомиться с результатами игры:



1 место: «Шли мимо» (город Советск) — 4000 рублей

2 место: «Год в сапогах» (152 ракетная бригада города Черняховска) — 3000 рублей

3 место: «Новые лица» (город Гусев) — 2000 рублей

4 место: кубок за волю к победе — «Все просто» (город Черняховск) — 1000 рублей



Лучшая актриса: Валерия Ивакина («Шли мимо»)

Лучший актёр: Коновалов Андрей («Год в сапогах»)

Лучшая шутка: видео блог «Не мальчишки» (Неман)



Победитель кубка будущего: Женская сборная «На любителя» (Советск)



Участники кубка:

«Соседи» (Озерск)

«Не мальчишки» (Неман)

«Сборная ГПТ» (Гусев)

120 просмотров | 1 комментарий