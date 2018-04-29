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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошёл финал 10 сезона областной лиги юмора «Остров КВН»

29 апреля 2018, 11:40
В Гусеве прошёл финал 10 сезона областной лиги юмора «Остров КВН»
28 апреля в Городском доме культуры прошёл финал 10 сезона областной лиги юмора «Остров КВН». Предлагаем вам ознакомиться с результатами игры:

1 место: «Шли мимо» (город Советск) — 4000 рублей
2 место: «Год в сапогах» (152 ракетная бригада города Черняховска) — 3000 рублей
3 место: «Новые лица» (город Гусев) — 2000 рублей
4 место: кубок за волю к победе — «Все просто» (город Черняховск) — 1000 рублей

Лучшая актриса: Валерия Ивакина («Шли мимо»)
Лучший актёр: Коновалов Андрей («Год в сапогах»)
Лучшая шутка: видео блог «Не мальчишки» (Неман)

Победитель кубка будущего: Женская сборная «На любителя» (Советск)

Участники кубка:
«Соседи» (Озерск)
«Не мальчишки» (Неман)
«Сборная ГПТ» (Гусев)
КВН
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Так деньги они заплатили или..
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