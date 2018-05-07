Торговый центр «Меркурий – Гусев» продавал мясную продукцию без маркировок

7 мая 2018, 19:34

Гусевской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения технических регламентов к продукции и связанным с требованиям к продукции процессам реализации и хранения пищевой продукции.



Проведенной проверкой установлено, что в торговом зале ООО «Меркурий — Гусев» реализовывалась мясная продукция (фарш) и мясо охлажденное общим весом 43 кг. без маркировок с указанием производителя, даты выработки, сроков и условий хранения.



В целях устранения выявленных нарушений прокурором города Гусева директору ООО «Меркурий — Гусев» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ по результатам рассмотрения которого должностному лицу назначен административный штраф в размере 10 тыс. руб.

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