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Торговый центр «Меркурий – Гусев» продавал мясную продукцию без маркировок

7 мая 2018, 19:34
Торговый центр «Меркурий – Гусев» продавал мясную продукцию без маркировок
Гусевской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения технических регламентов к продукции и связанным с требованиям к продукции процессам реализации и хранения пищевой продукции.

Проведенной проверкой установлено, что в торговом зале ООО «Меркурий — Гусев» реализовывалась мясная продукция (фарш) и мясо охлажденное общим весом 43 кг. без маркировок с указанием производителя, даты выработки, сроков и условий хранения.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором города Гусева директору ООО «Меркурий — Гусев» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ по результатам рассмотрения которого должностному лицу назначен административный штраф в размере 10 тыс. руб.
прокуратура
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# 1Смех и грех.
Прокуратура, вы со своим работником разобрались, который нарушает законы?
Если нет, то какого вы имеете право кого то проверять, контролировать и наказывать?
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