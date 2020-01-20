Главная / Новости / Общество / В 2019 году Гусевской прокуратурой выявлены нарушения при реализации двух национальных проектов
Информационный сайт города Гусева

В 2019 году Гусевской прокуратурой выявлены нарушения при реализации двух национальных проектов

20 января 2020, 16:34
В 2019 году Гусевской прокуратурой выявлены нарушения при реализации двух национальных проектов Дом культуры в посёлке Майское
В 2019 году Гусевской городской прокуратурой выявлены нарушения при реализации двух национальных проектов: «Образование» и «Культура». Характер нарушений связан с несоблюдением требований бюджетного законодательства.

Для устранения выявленных нарушений органами прокуратуры внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Так, Гусевской городской прокуратурой в рамках проверки реализации национального проекта «Образование» на территории муниципального образования выявлены нарушения части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 27 марта 2019 года администрацией муниципального образования были заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета, а в период с 24 июля 2019 года по 1 августа 2019 года — муниципальные контракты в целях реализации мероприятий национального проекта «Образование». Однако в постановление администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» от 25 марта 2019 года № 241 «Об утверждении муниципальных программ, подпрограмм и мероприятий в сфере образования на 2019–2021 годы» расходные обязательства и мероприятия не были внесены.

В связи с выявленными нарушениями Гусевским городским прокурором 7 августа 2019 года главе администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.

1 ноября 2019 года и. о. Гусевского городского прокурора генеральному директору ООО «Регионстройстрест» внесено представление об устранении нарушений, выразившихся в незавершении в полном объеме работ по капитальному ремонту Майского филиала МАУ ГДК города Гусева в срок, установленный муниципальным контрактом (15.10.2019) в рамках реализации национального проекта «Культура».

Представление рассмотрено, удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, работы на объекте выполнены.
166 просмотров1 комментарий
0 голосов
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеВ школах области найдено больше 500 нарушений, в том числе и в ГусевеВ школах области найдено больше 500 нарушений, в том числе и в ГусевеВ Гусеве с 2010 по 2013 годы жильё получили 7 медицинских работниковВ Гусеве с 2010 по 2013 годы жильё получили 7 медицинских работниковИтоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 годуИтоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
П
# 1Протуберанец
выразившихся в незавершении в полном объеме работ по капитальному ремонту Майского филиала 
А сколько пафоса было при открытии, все улыбались друг другу, фоткались сидя не первых рядах, заливали друг друга хвалебными речами... А на деле что оказалось? Как в фильме про Петра-1 теперь будут бегать и щели на корабле затыкать и канопатить. ЕР вы ещё живы, не пора ли вам на выход? 
Сегодня, 18:27   ЦитироватьОтветить
20
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико