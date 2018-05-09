/ / / Военный парад и шествие «Бессмертного полка»: в Гусеве празднуют День Победы

В городе Гусеве по случаю празднования 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят праздничные мероприятия.
После торжественной церемонии зажжения Вечного огня по улицам Гусева гордо растянулась колонна шествия «Бессмертного полка». В данной акции приняли участие около полторы тысячи человек. Все они шли с портретами своих родственников-фронтовиков, за каждым из которых своя героическая история.
Затем на городской площади развернулись основные праздничные действия. Здесь по традиции состоялся парад войск Гусевского гарнизона.
С трибун их встречали врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава муниципалитета-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, командир 11 армейского корпуса генерал-майор Юрий Яровицкий, а также ветераны ВОВ.
С приветственным словом перед всеми участниками и зрителями парада выступил Александр Китаев: «Сегодня мы сердечно благодарим тех, кто в строю, кто рядом, и не скрываем при этом своей гордости и слёз. Прошло 73 года, как закончилась Великая Отечественная война, но 9 мая был, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа, народной гордости, день скорби и вечной памяти. От имени всех гусевцев хочу сказать спасибо вам, уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники Ленинграда и становленцы Калининградской области за то, что вы отстояли нашу родину и подарили нам мир, дали возможность жить и трудиться на благо своих родных, любимого города и великой Родины».
Строгими колоннами мимо трибун прошли представители 4-х родовых войск города Гусева. После чего парад продолжился зрелищной демонстрацией военной техники. В завершении эстафету шествия приняли участники акции «Бессмертный полк» и колонны различных предприятий и организаций города.
Позднее все фотографии Дня Победы в городе Гусеве будут выложены в нашей группе ВКонтакте.
Военный парад и шествие «Бессмертного полка»: в Гусеве празднуют День Победы
9 мая 2018, 17:38
День Победы Бессмертный полк парад
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