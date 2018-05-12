Антон Алиханов вместе со школьниками 11 мая высадил саженцы плодовых деревьев в новом саду одного из старейших и ведущих образовательных учреждений области — школы № 1 в Гусеве.
Руководители восьми образовательных учреждений города вместе со своими учениками высадили более 160 саженцев: яблони, груши, сливы и абрикосы. В ближайшее время планируется высадить ещё около 100 молодых деревьев.
На торжественной церемонии закладки сада также присутствовали врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, представители региональной и местной власти. Они также внесли свой вклад в развитие данного проекта и приняли участие в посадке растений.
Год назад здесь запустили проект «Школьный сад — территория сетевого взаимодействия». Новая пришкольная площадка станет местом проведения уроков, экологических исследований, конференций и олимпиад, а также послужит организации более уютной атмосферы школьного пространства.
По мнению губернатора, такое начинание должно стать для образовательных учреждений хорошей традицией. Это будет способствовать развитию экологического образования и воспитания, а также внесет вклад в обеспечение учеников собственными фруктами.
Школа № 1 ведет общеобразовательную подготовку детей из Гусева и близлежащих поселков — в целом более тысячи ребят. За большую работу по сохранению и развитию традиций патриотического воспитания учреждению было присвоено имя Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева.
Губернатор поучаствовал в закладке школьного фруктового сада в Гусеве
12 мая 2018, 12:13
Антон Алиханов Александр Китаев яблоневый сад
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