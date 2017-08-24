На территории школы №1 состоялся старт реализации проекта «Школьный сад - территория сетевого взаимодействия»
24 август 2017, 20:38
2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. В связи с этим администрацией МО «Гусевский городской округ» проводится ряд мероприятий, направленный на сохранение окружающей среды и создание благоприятных экологических условий в округе. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.школа
Сегодня на территории средней школы №1 им. С.И. Гусева состоялся торжественный старт реализации проекта «Школьный сад – территория сетевого взаимодействия».
Целью проекта является создание уютной атмосферы школьного пространства, которое объединит молодое поколение города Гусева. Данная территория станет местом проведения увлекательных совместных уроков, биологических и экологических экспериментов, квестов, конференций и олимпиад.
Поздравить жителей города с этим событий пришел глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов»: «Я сам когда-то учился в этой школе и еще детьми мы на переменах приходили в этот сад, рвали яблоки, груши и я до сих пор помню, какие радостные ощущение мы от этого получали. Поэтому, я считаю, что мы приняли правильное решение сделать этот сад тем местом, которое объединит все наши образовательные учреждения».
На мероприятии также присутствовали депутат областной Думы Александр Богданов, глава МО«Гусевский городской округ», председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель главы администрации в социальной сфере Людмила Томина, сотрудники образовательных учреждений, а также будущие первоклассники, выпускники школ и участники детских общественных организаций.
Уже совсем скоро силами всех образовательных учреждений нашего города будут посажены молодые саженцы деревьев возле МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» и в городе появится место, где будут собираться школьники и студенты, чтобы интересно провести время и поделиться своими знаниями и навыками.
Сегодня на территории средней школы №1 им. С.И. Гусева состоялся торжественный старт реализации проекта «Школьный сад – территория сетевого взаимодействия».
Целью проекта является создание уютной атмосферы школьного пространства, которое объединит молодое поколение города Гусева. Данная территория станет местом проведения увлекательных совместных уроков, биологических и экологических экспериментов, квестов, конференций и олимпиад.
Поздравить жителей города с этим событий пришел глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов»: «Я сам когда-то учился в этой школе и еще детьми мы на переменах приходили в этот сад, рвали яблоки, груши и я до сих пор помню, какие радостные ощущение мы от этого получали. Поэтому, я считаю, что мы приняли правильное решение сделать этот сад тем местом, которое объединит все наши образовательные учреждения».
На мероприятии также присутствовали депутат областной Думы Александр Богданов, глава МО«Гусевский городской округ», председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель главы администрации в социальной сфере Людмила Томина, сотрудники образовательных учреждений, а также будущие первоклассники, выпускники школ и участники детских общественных организаций.
Уже совсем скоро силами всех образовательных учреждений нашего города будут посажены молодые саженцы деревьев возле МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» и в городе появится место, где будут собираться школьники и студенты, чтобы интересно провести время и поделиться своими знаниями и навыками.
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