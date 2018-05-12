/ / / «Плакала от счастья, когда он делал первые шаги»: как живут пассажиры маршрутки, разбившейся под Гвардейском

В Гвардейске 15 мая начнётся судебный процесс над водителем Mercedes, который спровоцировал смертельное ДТП на трассе Калининград — Талпаки в сентябре 2017 года. Тогда Mercedes на большой скорости столкнулся с маршруткой, семь человек погибли, ещё девять пострадали.
Пострадавшие пассажиры маршрутки рассказали «Клопс» о том, как прожили семь месяцев после аварии.
41-летнего Виктора Воротникова из Гусева сразу после аварии госпитализировали с переломами рук и ног, черепно-мозговой травмой.
Больше двух недель он провёл в реанимации. Перенёс три операции, больше двух месяцев лечился в БСМП, затем в гусевской больнице. Лежал дома, а потом заново учился ходить. Супруга Виктора вспоминает, что плакала от счастья, когда он делал первые шаги. Недавно мужчине провели очередную операцию, осенью предстоит ещё одна. До аварии Виктор работал мастером в строительной компании и содержал семью с двумя детьми. Сейчас все проблемы легли на плечи его жены.
«Было полное отчаяние, страх, я постоянно плакала. Больничный мужа семь с половиной тысяч рублей, его закрыли только в конце апреля. Благо, получили выплату от страховой компании. Вите оформляем инвалидность. Я работала в управляющей компании. Зарплата маленькая, но хоть как-то помогала держаться — у дочери выпускной класс, репетиторы. Мне часто приходилось ездить к мужу в больницу, потом он лежал дома — я не могла оставлять его надолго. Казалось, что руководство относится к этому с пониманием, но вскоре меня попросили уйти. Я очень просила меня не увольнять, ради детей. Но, увы… Сейчас без работы, хоть у меня высшее образование, я экономист, пять лет работала в местной администрации. Фактически осталась одна со своими проблемами, детьми. Устала так, что сил больше нет. Спасибо работодателю мужа, что он ждал его. Сейчас Витя выйдет на работу, но тяжёлый физический труд уже не для него…» — говорит Марина Воротникова.
Последние несколько месяцев их семья держалась только на поддержке друзей и родных, а также незнакомых людей, которые помогали от чистого сердца и относились к ним с пониманием.
Пострадавшие в той страшной аварии благодарят врачей, своих спасителей, которые работали в ту ночь и после таких тяжелейших травм вернули их к жизни.
Валентине Адаричевой из Гусева в январе исполнилось 25 лет. У неё были переломы нескольких рёбер, костей голени, бедра. В больнице она провела несколько месяцев. До сих пор она находится на больничном.
«Кости голени очень плохо срастаются — до сих пор хожу на костылях и в аппарате Илизарова. Постоянно езжу в Калининград на консультации к своему лечащему врачу. Скорее бы восстановиться! Хорошо, что в банке, куда я устроилась буквально накануне аварии, входят в моё положение и ждут, когда я поправлюсь», — говорит Валентина.
20-летняя Арина Тарасова ехала в том микроавтобусе вместе со своим женихом Иваном Ярославцевым.
Фото до аварии / Фото из личного архива Арины и Ивана
В ДТП Арина получила сотрясение головного мозга, перелом скулы и открытый оскольчатый перелом предплечья. Её друг с переломами челюсти и тазовой кости, ушибом головного мозга и кровоизлиянием помог в ту ночь девушке выбраться из покорёженного автобуса.
«Благо организм молодой, я довольно быстро восстановился. Уже в феврале ушёл в рейс. Вернулся два дня назад. Головные боли есть, но меньше — в основном от недосыпа. Я к ним уже привык. В следующий рейс собираюсь в сентябре, после свадьбы. В августе мы с Ариной поженимся, уже заявление подали», — говорит Иван.
Арине через неделю повторно проведут операцию на кости предплечья. Ей предстоит трёхмесячная реабилитация.
Девушка говорит, что периодически рука болит и немеет. Арина оканчивает колледж и готовится защитить диплом. По словам молодых людей, водитель Mercedes выплатил компенсацию, поэтому претензий к нему ребята не имеют.
«Его родственники очень переживают из-за этой ситуации. Они ведут себя как порядочные люди, относятся к нам с пониманием, предельно корректны и вежливы», — говорит молодой человек.
21-летний Денис Сосонкин из Калининграда после аварии провёл в больнице около месяца. Перенёс две операции.
«Сейчас чувствую себя намного лучше, даже могу заниматься спортом. Получил выплату от страховой компании, думаю подавать гражданский иск к виновнику аварии», — говорит Денис.
49-летний житель Гусева Михаил Титков ехал на переднем сиденье возле водителя и уснул. В момент столкновения он вылетел через лобовое стекло.
Фото: Архив «Клопс»
Он говорит, что его спасло то, что тело было расслаблено, поэтому он не получил тяжёлых переломов. У мужчины была черепно-мозговая травма, оторвано ухо, которое ему пришили в БСМП, разорван палец на руке — и сейчас он не чувствует его.
Мужчина пробыл на больничном около полутора месяцев. Потихоньку восстановился и вышел на работу.
«Страховая компания выплатила мне около 70 тысяч рублей. В выписке доктора написали, что у меня вред здоровью средней тяжести, а страховая компания выплатила мне компенсацию, будто у меня лёгкий вред здоровью. Написали всё так, будто я специально, по собственной воле в эту аварию попал!» — возмущается мужчина.
Михаил говорит, что обращаться за компенсациями и судиться с виновником аварии пока не собирается — устал от этой истории.
46-летнего строителя Александра Васюхнова из Зеленоградского района привезли в больницу в состоянии травматического шока: оскольчатые переломы костей левой голени и левого бедра, черепно-мозговая травма, ушиб почек. Семья Александра оказалась в тяжёлом положении: две дочери — студентка и школьница, несколько кредитов.
«Я перенёс две операции, реабилитация была трудной, больничный закрыл только в апреле — всё это время не мог работать. Сейчас ещё взял отпуск и только в конце мая выйду на работу. Конечно, тяжело — голова болит, хромаю ещё. А что делать? На огороде уже работаю — меня никто кормить не будет…» — говорит Александр Васюхнов.
Среди погибших в маршрутке был житель посёлка Талпаки — 27-летний Павел Губич. В день аварии его жена Елена узнала о том, что беременна. Сказать об этом мужу она не успела. Лена живёт с родителями Павла, в мае она станет мамой. 20 мая Павлу исполнилось бы 28 лет.
«Плакала от счастья, когда он делал первые шаги»: как живут пассажиры маршрутки, разбившейся под Гвардейском
12 мая 2018, 23:07
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