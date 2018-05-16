Сегодня врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев принял участие в торжественном открытии Метеоплощадки в МАДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок», который активно развивается с момента его открытия и уже в этом году стал лауреатом-победителем Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад» и вошел в рейтинг «1 000 лучших организаций дошкольного образования».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, руководители учреждения представили всем гостям мероприятия новую интерактивную площадку для исследования погодных условий.
Здесь воспитанники детского сада смогут проводить познавательные занятия с помощью ярких приборов, научатся определять стороны света, силу ветра, температуру воздуха, типы облаков, время по солнечным часам, а также уровень осадков и снежного покрова.
Включение ребенка в исследовательскую деятельность позволяется значительно повысить образовательный процесс. Данный проект направлен на развитие у детей любознательности, внимания, логического мышления, а также воспитывает представление об универсальной ценности природы и создает благоприятные эмоциональные условия при ознакомлении дошкольников с родным краем.
«С помощью опытных специалистов, работающих в учреждении, детям подробно расскажут о способах наблюдения за окружающей средой и уже к выпуску из детского сада они будут в совершенстве владеть этим оборудованием и научатся предсказывать погоду, — говорит Александр Китаев, — а мы в свою очередь будем и дальше продолжать оборудовать детские сады города Гусева различными точками притяжения, которые помогут нам войти уже не в тысячу, а в сотню лучших детских садов по всей России».
В детском саду «Светлячок» появилась метеоплощадка
16 мая 2018, 15:38
детский сад Александр Китаев
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