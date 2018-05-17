В новом туристическом сезоне в Гусеве заработал точечный прокат велосипедов. Теперь в трех пунктах города можно взять велосипед напрокат и совершить велопрогулку по благоустроенным дорожкам нашего города.
Ознакомиться с историей города и его достопримечательностями по маршруту «Гусев-Гумбиннен», посетить территорию инновационного кластера Технополиса GS, совершить оздоровительную прогулку в Грэсовский лес можно с помощью карты на туристических щитах города.
Пункты проката велосипедов и снаряжения к ним расположены по адресам ул. Школьная (ФОК), пр. Ленина, 19 и Победы, 15 в магазине «Спортсервис». Контактный телефон 8 921 711-86-91 Владимир.
В Гусеве заработал точечный прокат велосипедов
17 мая 2018, 14:29
туризм Спорт Сервис велопрокат
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