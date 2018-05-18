/ / / «Общественный контроль» забраковал тушенку Гусевского консервного комбината

Накануне организация «Общественный контроль» решила проверить качество тушенки, стоящей на прилавках магазинов Санкт-Петербурга. Под прицел попала и тушенка Гусевского консервного комбината.
На лабораторные исследования были направлены десять образцов консервов. Все образцы мясных консервов имели маркировку ГОСТ 32125-2013 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия». 9 из 10 образцов не прошли проверку на соответствие этому стандарту.
Согласно государственному стандарту, жира в говяжьей тушенке высшего сорта должно быть не более 17%, а белка — не менее 15%. Однако в большинстве исследованных образцов содержание жира оказалось выше, а белка — ниже установленной нормы.
Так например в мясных консервах «Добрый продукт» от компании ООО «Гусевский консервный мясокомбинат» массовая доля белка составила 10,5%.
«Тушенка, произведенная по ГОСТу, является важным источником белка. Если же массовая доля белка в консервах ниже установленных требований, а насыщенных жиров выше, то продукт не просто некачественный — он вреден для здоровья человека», — предупреждает главный диетолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа РФ, доктор медицинских наук, академик РАЕН Владимир Доценко.
Как показала экспертиза, гусевские изготовители экономят и на количестве сырья. Согласно ГОСТу мяса и жира после сливания разогретого бульона в тушеной говядине должно оставаться не менее 58% от общей массы продукта, в свинине — не менее 59%. В консервах «Добротный продукт» он составил 54,1%.
«В процессе консервации происходит уварка мяса, и чем больше жировой ткани в исходном сырье, тем меньше мяса остается на выходе, так как жир застывает на поверхности тушенки и при нагревании уходит в бульон», — поясняет Александр Ишевский.
Также консервы «Добрый продукт» были забракованный по показателям качества кусков мяса. Согласно ГОСТу, куски мяса в консервах высшего сорта должны быть массой не менее 30 г, без грубой соединительной ткани и крупных кровеносных сосудов.
Напомним, что «Общественный контроль» не в первый раз находит нарушения в консервах Гусевского изготовителя. В прошлом году тушенка под торговой маркой «Дикси» также не прошла проверку на качество от этой организации.
«Общественный контроль» ежегодно проверяет качество тушенки на полках питерских магазинов, и каждый раз сталкивается с грубыми нарушениями государственного стандарта, которые допускают недобросовестные изготовители, не стесняясь обмана потребителей и не боясь государственных проверок.
«Общественный контроль» забраковал тушенку Гусевского консервного комбината
18 мая 2018, 16:56консервный комбинат
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