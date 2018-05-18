В Гусевском МФЦ подвели итоги конкурса детских рисунков на тему Дня Победы

18 мая 2018, 19:15

В минувший четверг в Гусевском Многофункциональном центре подвели итоги конкурса детских рисунков на тему Дня Победы.



Среди множества красочных работ были выбраны авторы лучших:



1 место — Андрей Павловский (детский сад № 14)

2 место — Даша Замотаева (детский сад № 11)

3 место — Степан Алейников (детский сад 19)



Поздравляем ребят и желаем дальнейших творческих успехов!



А уже совсем скоро в МФЦ стартует новый конкурс, посвященный Дню защиты детей. Приглашаются юные художники принять участие.

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