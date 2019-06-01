В Гусевском многофункциональном центре подвели итоги конкурса детских рисунков

1 июня 2019, 18:30

В городе Гусеве подвели итоги конкурса рисунков воспитанников детских садов «Соблюдаем правила дорожного движения», посвященного Международному Дню защиты детей, который традиционно прошел на базе Муниципального Казенного Учреждения Гусевского городского округа «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».



Сотни людей, обратившиеся с 21 по 31 мая в МФЦ, могли отдать свой голос за понравившийся рисунок из десятков работ детей в возрасте от 3 до 7 лет.



Жюри конкурса, состоящее из взрослых посетителей многофункционального центра, предпочтение отдавали тем рисункам, которые явно нарисованы без помощи родителей. Очень важно, чтобы дети пропускали правила дорожного движения через себя и изображали их в виде рисунков.



И вот в многофункциональном центре Гусевского городского округа прошло торжественное вручение призов и подарков.



Победителями стали:

I место — Привалова Алиса (МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка»);

II место — Шишкин Евгений (МАДОУ «Детский сад № 6»);

III место — Дмитроченко Василиса (МАДОУ «Детский сад № 6»).



Каждый победивший ребенок получил грамоту, световозвращающий брелок, билеты в кинотеатр «Люмен фильм» и другие призы. Причем по традиции победителю досталось 3 билета, за второе место — 2 билета, ну, а за третье место — 1 билет.

93 просмотра