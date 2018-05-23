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Александр Китаев покинул пост члена совета директоров АО «Утилизация мусора»

23 мая 2018, 20:48
Александр Китаев покинул пост члена совета директоров АО «Утилизация мусора»
Сегодня состоялось заседание окружного Совета депутатов. Одним из вопросов, который обсуждали собравшиеся, был о внесении изменений в решение окружного Совета депутатов «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Утилизация мусора». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В связи с выбытием некоторых членов совета директоров АО «Утилизация мусора», на рассмотрении Совета депутатов был предложен его новый состав. На основании собственного заявления от 03.05.2018 г. из состава директоров был также выведен врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев.

Большинством голосов участников заседания изменения в нормативно-правовом акте были приняты.
Александр Китаев утилизация мусора
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Гость.
# 1Гость.
До чего Россиюшка великая доросла, с кАлен поднялась. Вы только послушайте: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МУСОРКИ! А СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УРНЫ ДОМА №2 УЛИЦЫ ПОБЕДЫ еще нет?
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