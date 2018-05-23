Гусевский прокурор требует от Александра Китаева принять меры по устранению конфликта интересов

23 мая 2018, 12:03

В ходе проверки установлено, что постановлением администрации МО «Гусевский городской округ» от 23.08.2017 председателем совета директоров акционерного общества «Утилизация мусора» был назначен замещающий на то время должность первого заместителя главы администрации МО «Гусевский городской округ» — Китаев А.А.



Учредителем АО «Утилизация мусора» является муниципальное образование «Гусевский городской округ» в лице администрации муниципального образования «Гусевский городской округ».



Решением окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» от 26.04.2018 врио главы администрации назначен Китаев А.А.



Вышеуказанное свидетельствует о создании возможности коррупционных проявлений в виду того, что являясь врио главы администрации МО «Гусевский городской округ», а, следовательно, единственным представителем единственного акционера АО «Утилизация мусора», Китаев А.А. наделен полномочиями по выплате себе вознаграждений за исполнение обязанностей председателя совета директоров АО «Утилизация мусора».



Более того, в соответствии с действующим законодательством по решению акционеров организации членам совета директоров организации может выплачиваться вознаграждение. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров.



Таким образом, назначение Китаева А.А. врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» с одновременным замещением им должности председателя совета директоров АО «Утилизация мусора» противоречит действующему законодательству.



В связи с допущенными нарушениями порядка избрания председателя АО «Утилизация мусора» городской прокуратурой на незаконное постановление администрации принесен протест.



Кроме того, в связи с замещением в настоящее время врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Китаевым А.А. одновременно и должности председателя совета директоров АО «Утилизация мусора», прокуратурой города в адрес председателя Окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» внесено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о принятии мер по устранению имеющегося конфликта интересов.

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