/ / / Как будет организован летний отдых детей в Гусевском городском округе

Как отметила и. о. начальника управления образования Тамара Бутрим, в этом году на базе 6 школ округа планируется оздоровить более 1 120 детей, в том числе 352 ребенка, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.
«Полная стоимость путевки на 21 день составляет 2100 рублей, стоимость двух разового питания 100 рублей в день, — говорит Тамара Бутрим. — Первая смена начнется 4 июня и завершится 24. Вторая в свою очередь продлится со 2 по 22 июля».
Во время летней оздоровительной кампании питание школьников будут осуществлять те же компании, что кормили их во время учебного года: ООО «ВинегретЪ» и МУП «СУЗ».
Во всех лагерях дневного пребывания будут созданы разноплановые профильные отряды: лингвистической, научно-технической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, социально-экономической, интеллектуально-познавательной, технической, художественной, военно-спортивной («Юнармеец»), эколого-краеведческой, правовой, социально-педагогической направленности, другие.
С целью обеспечения безопасного пребывания детей на территории лагерей проведен 1 этап акарицидной обработки территорий учреждений. Последующие этапы обработки будут проведены в соответствии с графиком за неделю до открытия смены.
Также для воспитанников школ будут работать клубы по интересам, спортивные площадки, творческие мастерские, конкурсы, походы и экскурсии.
Кроме того, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении предоставляются путевки в загородные оздоровительные лагеря. В этом году планируется выделить 185 таких путевок.
«Кроме того этим летом планируется охватить занятостью более тысячи человек такими видами как трудовые бригады, летняя практика, индивидуальная трудовая занятость, самостоятельная занятость несовершеннолетних в дни летних каникул и уход за престарелыми гражданами», — говорит и. о. начальника управления образования.
Малозатратные формы отдыха будут реализованы на базе музея, ДЮЦ, ДШИ, библиотек, в том числе сельских, городском Доме культуре и его филиалах, а также на базе стадиона, спортивных площадок.
Более двух с половиной тысячи детей будут ходить в туристические походы, экскурсионные поездки по историческим местам, однодневные походы. Посещать клубы выходного дня, спортивные площадки и творческие мастерские.
В рамках летнего отдыха будут проводиться мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню Флага России.
Оздоровление по типу «мать и дитя» получат семьи с детьми согласно разнарядке Министерства социальной политики.
Санаторное оздоровление по назначению врача получат дети по путевкам, предоставляемым ЦСПН.
Сергей Каюков (За доблестный труд)