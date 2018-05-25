/ / / Как будет организован летний отдых детей в Гусевском городском округе

25 мая 2018, 09:30

Сергей Каюков (За доблестный труд)

На минувшей неделе в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось совещание под руководством врио главы администрации Александра Китаева, на котором рассматривался вопрос об организации летней оздоровительной кампании 2018 года.Как отметила и. о. начальника управления образования Тамара Бутрим, в этом году на базе 6 школ округа планируется оздоровить более 1 120 детей, в том числе 352 ребенка, попавших в тяжелую жизненную ситуацию., — говорит Тамара Бутрим. —Во время летней оздоровительной кампании питание школьников будут осуществлять те же компании, что кормили их во время учебного года: ООО «ВинегретЪ» и МУП «СУЗ».Во всех лагерях дневного пребывания будут созданы разноплановые профильные отряды: лингвистической, научно-технической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, социально-экономической, интеллектуально-познавательной, технической, художественной, военно-спортивной («Юнармеец»), эколого-краеведческой, правовой, социально-педагогической направленности, другие.С целью обеспечения безопасного пребывания детей на территории лагерей проведен 1 этап акарицидной обработки территорий учреждений. Последующие этапы обработки будут проведены в соответствии с графиком за неделю до открытия смены.Также для воспитанников школ будут работать клубы по интересам, спортивные площадки, творческие мастерские, конкурсы, походы и экскурсии.Кроме того, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении предоставляются путевки в загородные оздоровительные лагеря. В этом году планируется выделить 185 таких путевок., — говорит и. о. начальника управления образования.Малозатратные формы отдыха будут реализованы на базе музея, ДЮЦ, ДШИ, библиотек, в том числе сельских, городском Доме культуре и его филиалах, а также на базе стадиона, спортивных площадок.Более двух с половиной тысячи детей будут ходить в туристические походы, экскурсионные поездки по историческим местам, однодневные походы. Посещать клубы выходного дня, спортивные площадки и творческие мастерские.В рамках летнего отдыха будут проводиться мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню Флага России.Оздоровление по типу «мать и дитя» получат семьи с детьми согласно разнарядке Министерства социальной политики.Санаторное оздоровление по назначению врача получат дети по путевкам, предоставляемым ЦСПН.