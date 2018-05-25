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Информационный сайт города Гусева

Книги — огромный мир, который открыт перед человеком

25 мая 2018, 13:00
Книги — огромный мир, который открыт перед человеком
«Читатель, книга» — Вот прекрасные слова.
Их просто слышать, и приятно говорить,
Их не обтреплет в суете молва,
И их не спутать и не позабыть!

Кто главный в библиотеке? Странный вопрос — конечно же, читатель! Если говорят, что читать стали меньше, то в поселке Первомайское любимое место у многих — библиотека. В Брянской библиотеке есть свой круг постоянных посетителей — читателей, которые приходят сюда с удовольствием, и которые знают, что их здесь ждут и всегда им рады. Шимонелене Светлана Александровна, Комелькова Тамара Федоровна, Кирюшина Вера Дмитриевна, Перлевская Настя, Кирюшина Саша, Эберле Настя, Самедова Алсу, Ашмарова Зинаида Лаврентьевна, семьи: Гришины, Стрельцовы, Сорокины, Кирдяшкины, Чеснаковы, Румянцевы и много, много других…

Они разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям и интересам. Но есть то, что их объединяет — это любовь к книге и чтению, преданность библиотеке. Пожалуй, самым активным, эрудированным и любознательным читателем является Румянцев Валерий Александрович. Его можно смело назвать «ходячая энциклопедия». Нет такого вопроса или события, с которыми он бы не был незнаком. А какой он великолепный рассказчик! Любая, даже малоинтересная для вас тема, станет удивительной и захватывающей из уст Валерия Александровича. Он еще из тех читателей, кто неоднократно являлся дарителем книг в фонд библиотеки.

Книги — огромный мир, который открыт перед человеком, книга — это и утешение и надежда, есть книги, которые могут изменить жизнь человека.

«От души поздравляю всех работников Гусевского библиотечного объединения с Общероссийским днем библиотек! Здоровья всем, исполнения желаний, хорошей достойной зарплаты, счастья и успехов во всех делах», — такими замечательными словами поздравляет Валерий Александрович всех библиотекарей Гусевского городского округа в канун праздника.
библиотека
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Гость Вася
# 1Гость Вася
Ну да... книги... все здорово, но зачем же закрыли библиотеку в п. Липово, где была библиотекарем замечательная Людмила Алексеевна??! Там тоже были свои постоянные читатели, радушный прием и многое другое...Эх вы, насяльники....
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