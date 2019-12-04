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Константинова Тамара Федоровна — Герой Советского Союза

4 декабря 2019, 23:10
Константинова Тамара Федоровна Константинова Тамара Федоровна
Константинова Тамара Федоровна родилась в Тверской области и была одной из легендарных летчиков Второй мировой войны. В войну она служила в частях 1-й армии Военно-воздушных сил СССР в 566-м и 999-м штурмовых авиаполках, а также в 386-м полку ночных бомбардировщиков.

Отметим, что 566-й и 999-й штурмовые авиаполки принимали активное участие в боях над Гумбинненом.

Перед началом Великой Отечественной войны Тамара Фёдоровна уже была опытным летчиком, так как работала авиаинструктором в авиаклубе города Калинин. Её муж Василий и брат Владимир тоже были лётчиками.

В начале Великой Отечественной войны Тамара Фёдоровна работала в госпитале. С марта 1943 года после гибели мужа она вступила в ряды отдельной автомобильной роты Волховского фронта, где была водителем полуторки.

Константинова Томара Федоровна. Фотография сделана в 1944 году в Пруссии.
Константинова Томара Федоровна. Фотография сделана в 1944 году в Пруссии.

Летать Тамара Фёдоровна начала в 1944 году на У-2 в составе 386-го полка. Командование быстро поняло, что она опытный летчик,  её перевели в 566-й штурмовой авиаполк, где она воевала до начала 1945 года. После она была переведена в 999-й штурмовой авиаполк, в составе которого встретила победу.

Тамара Фёдоровна одна из двух лётчиц, воевавших на Ил-2 и удостоенных звания Героя Советского Союза. Её брат Владимир также был удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны Константинова Тамара Федоровна жила в городе Воронеже, где умерла в 1999 году.

Владимир Летягин
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