Константинова Тамара Федоровна — Герой Советского Союза

Отметим, что 566-й и 999-й штурмовые авиаполки принимали активное участие в боях над Гумбинненом.
Перед началом Великой Отечественной войны Тамара Фёдоровна уже была опытным летчиком, так как работала авиаинструктором в авиаклубе города Калинин. Её муж Василий и брат Владимир тоже были лётчиками.
В начале Великой Отечественной войны Тамара Фёдоровна работала в госпитале. С марта 1943 года после гибели мужа она вступила в ряды отдельной автомобильной роты Волховского фронта, где была водителем полуторки.
Константинова Томара Федоровна. Фотография сделана в 1944 году в Пруссии.
Летать Тамара Фёдоровна начала в 1944 году на У-2 в составе 386-го полка. Командование быстро поняло, что она опытный летчик, её перевели в 566-й штурмовой авиаполк, где она воевала до начала 1945 года. После она была переведена в 999-й штурмовой авиаполк, в составе которого встретила победу.
Тамара Фёдоровна одна из двух лётчиц, воевавших на Ил-2 и удостоенных звания Героя Советского Союза. Её брат Владимир также был удостоен звания Героя Советского Союза.
После войны Константинова Тамара Федоровна жила в городе Воронеже, где умерла в 1999 году.
Владимир Летягин