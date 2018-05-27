Кульминацией первого дня празднования 294 Дня рождения города Гусева, конечно же был гала-концерт победителей первого сезона «Фабрики звезд» группы «Корни» и лазерное шоу.
И перед самым началом концерта на сцену поднялись врио главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Александр Китаев и генеральный директор управляющей компании «Технополис — УК» GS Group, коропрации, которая выступила генеральным спонсором праздника, Александр Ситников.
Александр Китаев и Александр Ситников еще раз поздравили гусевцев и гостей города с праздником. Врио главы администрации сообщил землякам о том, что прямо сейчас уезжает в Храброво, откуда улетает в столицу нашей родины, где завтра утром в Министерстве строительства РФ состоится защита проекта «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память Победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область) в рамках финального этапа Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.
Гусевцы громкими криками: «Ура!!!» и аплодисментами встретили это сообщение и с пожеланиями удачи и успехов проводили Александра Китаева в Москву.
Завершился первый праздничный день красивым фейерверком.
Александр Китаев поздравил всех с праздником и отправился в Москву на защиту проекта по благоустройству города
27 мая 2018, 00:41день города Русская Победа спасла Париж Создание комфортной городской среды
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