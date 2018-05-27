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Информационный сайт города Гусева

Александр Китаев поздравил всех с праздником и отправился в Москву на защиту проекта по благоустройству города

27 мая 2018, 00:41
Кульминацией первого дня празднования 294 Дня рождения города Гусева, конечно же был гала-концерт победителей первого сезона «Фабрики звезд» группы «Корни» и лазерное шоу.

И перед самым началом концерта на сцену поднялись врио главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Александр Китаев и генеральный директор управляющей компании «Технополис — УК» GS Group, коропрации, которая выступила генеральным спонсором праздника, Александр Ситников.

Александр Китаев и Александр Ситников еще раз поздравили гусевцев и гостей города с праздником. Врио главы администрации сообщил землякам о том, что прямо сейчас уезжает в Храброво, откуда улетает в столицу нашей родины, где завтра утром в Министерстве строительства РФ состоится защита проекта «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память Победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область) в рамках финального этапа Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.

Гусевцы громкими криками: «Ура!!!» и аплодисментами встретили это сообщение и с пожеланиями удачи и успехов проводили Александра Китаева в Москву.

Завершился первый праздничный день красивым фейерверком.
день города Русская Победа спасла Париж Создание комфортной городской среды
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Круговое
# 1Круговое
Только недалёкий человек может предложить круговое движение в центре города.
Сегодня, 02:06   ЦитироватьОтветить0
Китаец
# 2Китаец
Цитата: Круговое
Только недалёкий человек может предложить круговое движение в центре города.
это всего лишь ваше мнение, мнение без конкретного предложения, просто пустословие.
Я пожелаю в очередной раз городу победы на конкурсе!
Сегодня, 03:39   ЦитироватьОтветить0

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